Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Mayıs ayında rekor tazelendi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs ayında gerçekleştirilen 24 milyar 75 milyon dolarlık ihracatla yeni bir rekor kırıldığını açıkladı. Bu rakam, Türkiye'nin ihracat performansının güçlendiğini gösteriyor.
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3.06.2024 12:38:58. #1.12#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Mayıs ayında rekor tazelendi - Son Dakika
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