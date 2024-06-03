Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Mayıs ayında rekor tazelendi - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Mayıs ayında rekor tazelendi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs ayında gerçekleştirilen 24 milyar 75 milyon dolarlık ihracatla yeni bir rekor kırıldığını açıkladı. Bu rakam, Türkiye'nin ihracat performansının güçlendiğini gösteriyor.

03.06.2024 12:09
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Mayıs ayında 24 milyar 75 milyon dolarlık ihracatla rekor tazelendi" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Mayıs ayında rekor tazelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Mayıs ayında rekor tazelendi - Son Dakika
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