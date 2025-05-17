Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Mobilya sektöründe dünyada ilk on içindeyiz" - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Mobilya sektöründe dünyada ilk on içindeyiz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Mobilya sektöründe dünyada ilk on içindeyiz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Mobilya sektöründe dünyada ilk on içindeyiz" dedi.

17.05.2025 13:33  Güncelleme: 13:39
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Mobilya sektöründe dünyada ilk on içindeyiz" dedi.

Ümraniye'de 1. Mobilya Eğitim Kurultayı ve Modoko Akademi'nin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Mobilya sektöründe dünyada ilk on içindeyiz. Hem üretimde hem ihracatta. Üç yüz bin çalışan, kırk beş bin imalatçı, elli bin mağaza ile Türkiye, mobilya denilince dünyada akla gelen ülkelerden biri oldu. Bu, müteşebbislerimizin akıl teri, alın teri; işçilerimizin, ustalarımızın alın teri, akıl teri, uyguladığınız politika, teşviklerin faydaları; hep birlikte bir takım çalışmasının eseri oldu" dedi.

Ümraniye'de, mobilya sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla 1. Mobilya Eğitim Kurultayı ve Modoko Akademi'nin açılışı gerçekleştirildi. Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan ve birçok davetli katıldı.

Mobilya sektörünün önemli merkezlerinden biri olan Modoko'da düzenlenen programda, sektör temsilcileri ve davetliler bir araya geldi. Düzenlenen program, sektör temsilcilerini, eğitimcileri ve öğrencileri bir araya getirdi. Kurultay kapsamında mobilya sektörünün geleceği, nitelikli iş gücü ihtiyacı ve mesleki eğitimin önemi gibi başlıklar ele alındı. Modoko Akademi'nin açılmasıyla birlikte sektöre yönelik teknik ve uygulamalı eğitimlerin verilmesi planlanıyor. Eğitimlerle hem üretim kalitesinin artırılması hem de genç istihdamının desteklenmesi hedefleniyor.

"Mobilya sektöründe dünyada ilk on içindeyiz"

Programda konuşan Bolat, "Mobilya sektöründe dünyada ilk on içindeyiz. Hem üretimde hem ihracatta. Üç yüz bin çalışan, kırk beş bin imalatçı, elli bin mağaza ile Türkiye, mobilya denilince dünyada akla gelen ülkelerden biri oldu. Bu, müteşebbislerimizin akıl teri, alın teri; işçilerimizin, ustalarımızın alın teri, akıl teri, uyguladığınız politika, teşviklerin faydaları; hep birlikte bir takım çalışmasının eseri oldu. Otuz iki milyon altı yüz bin toplam istihdamı geçtik, arkadaşlar. 2000'lerin başında yirmi bir milyon civarıydı. Ama yeni eleman bulma noktasında firmalarımız ciddi güçlükler çekiyorlar. Bu noktada, gerek çocuk sayısının artması konusunda hükümetimiz teşvikler veriyor. Aile Fonu kuruldu. Evlilikleri teşvik için. Evlilik denilince akla mobilya sektörü gelir. İnşallah iç talebin daha da güçlenmesi için. Ama ihracat çok önemli. Niye önemli, arkadaşlar? Firmalar bazında önemi şu: Ben ihracat yapmazsam başkası yapacak ve o gelecek, beni kendi pazarımda vuracak. Onun için, ben önce gidip onun pazarlarında onu yenmem lazım. İkincisi, ihracat demek yatırım demek, üretim demek, istihdam, döviz geliri demek, finansman rahatlaması demek, ülkenin döviz dengelerinin iyileşmesi demek ve para-döviz piyasalarının istikrarı içinde olması demek. Bu, güçlü, istikrarlı bir ekonominin meydana gelmesi demek. O yüzden Allah'a şükür, iyi gidiyoruz. Dünyada büyük bir durgunluk var. Avrupa'da, Amerika'da ve birçok yerlerde... Ekmek, ağzında değil, midesinde. ve o ekmeğin peşinde koşmamız, mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.

"Ticaret ne kadar artarsa, ekonomi o kadar büyür, gelişir"

Türkiye Yüzyılı'nın ticaretin yüzyılı hedefinin çok büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan Bolat, "Ticaret ne kadar artarsa, ekonomi o kadar büyür, gelişir. Halkın refahı ve satın alma gücü yükselir. İnşallah terörsüz Türkiye hedefi de adım adım ilerliyor. Bu noktada, ülkemizin dolaylı ve doğrudan 1,6 trilyon dolar kaynağını emen; on binlerce şehit verdiğimiz ve vatandaş hayatına mal olan terör hadisesinin ortadan kalkmasıyla beraber, bu kaynaklar inşallah huzur ortamında yatırıma, üretime daha fazla harcanacak. Böylece Türkiye olarak, ekonomimizle çok daha yüksek oranlarda büyümeye ve gelişmeye devam edeceğiz. Türkiye, dünyada barışın artık merkezi konumuna geldi. Bütün bölgede ve civardaki savaşlar ya da ihtilaflı durumların çözüm adresi, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği uluslararası diplomasi sayesinde sağlanıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 'Mobilya sektöründe dünyada ilk on içindeyiz' - Son Dakika

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