Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sırbistan Ekonomi Bakanı Mesaroviç ile Görüştü
Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sırbistan Ekonomi Bakanı Mesaroviç ile Görüştü

12.02.2026 22:35
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Adrijana Mesaroviç ile bir araya gelerek ikili ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma ve EXPO 2027 konularını görüştü. Ayrıca Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın önümüzdeki ay yapılması konusunda mutabık kalındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Adrijana Mesaroviç ile bir araya geldi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyareti kapsamında Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Mesaroviç ile kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde ikili ticaret hacmimizin 5 milyar dolara çıkarılması için atılacak adımları değerlendirdik ve EXPO 2027 kapsamında yapılacak konuları ele aldık. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nı önümüzdeki ay gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık. Türkiye ile Sırbistan arasındaki güçlü ekonomik ortaklığı daha da derinleştirme ve karşılıklı kazanım temelinde yeni işbirliği alanları oluşturma konusundaki ortak irademizi bir kez daha teyit ettik."

