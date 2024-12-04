Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkmenistan'da İhracat Fuarında - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkmenistan'da İhracat Fuarında

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkmenistan\'da İhracat Fuarında

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aşkabat'ta düzenlenen 11'nci Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na katılmak üzereTürkmenistan'a ulaştı. Bakan, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

04.12.2024 12:27  Güncelleme: 12:29
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, 11'nci Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na katılmak üzere gittiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a ulaştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 11'nci Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na katılmak üzere gittiği Aşkabat'a ulaştı. Bakan Bolat ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Türkmenistan ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmek, karşılıklı yatırımları artırmak ve 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda farklı sektörlerden firmalarımızın katılımı ile Aşkabat'ta düzenlediğimiz fuarın, gıda, tekstil, otomotiv, inşaat malzemeleri başta olmak üzere iş birliği alanlarımızın çeşitlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Ticaret Bakanlığı olarak, sürdürülebilir ihracat artışı vizyonumuz doğrultusunda, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak için ihracat camiamızla el ele çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkmenistan'da İhracat Fuarında - Son Dakika

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