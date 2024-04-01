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Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Yatırım ve üretim için çalışmaya devam edeceğiz - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Yatırım ve üretim için çalışmaya devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, seçimlerin ardından yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme için durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini açıkladı. Bolat, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını temenni ederek, önümüzdeki dönemde halkın refahını arttırmak ve ülke ekonomisini güçlendirmek için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin gelişmesi ve 'Türkiye Yüzyılı' hedefi yolunda ekonomi ve iş dünyasının tüm aktörleriyle birlikte çalışacaklarını vurguladı.

01.04.2024 16:55  Güncelleme: 16:57
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, seçimlerin ardından yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme için durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Seçim sonuçlarının ülkeye, millete ve kazanan adaylara hayırlı olmasını temenni eden Bolat, seçimlerin sağduyulu ve sakin bir ortamda yapılmış olmasının, halkın demokratik olgunluğunu gösterdiğini belirtti.

"Birlikte çalışacağız"

Bolat, seçimlerin ardından atılacak adımlara işaret ederek, şunları kaydetti:

"Seçimi geride bırakmış olarak, önümüzdeki dönemde halkımızın refahını arttırmak ve ülkemiz ekonomisini daha fazla güçlendirmek hedeflerimiz doğrultusunda, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin gelişmesi ve 'Türkiye Yüzyılı' hedefi yolunda, ekonomi ve iş dünyasının tüm aktörleriyle ve halkımızla birlikte çalışacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Yatırım ve üretim için çalışmaya devam edeceğiz - Son Dakika

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