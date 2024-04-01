Ticaret Bakanı Ömer Bolat, seçimlerin ardından yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme için durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.
Seçim sonuçlarının ülkeye, millete ve kazanan adaylara hayırlı olmasını temenni eden Bolat, seçimlerin sağduyulu ve sakin bir ortamda yapılmış olmasının, halkın demokratik olgunluğunu gösterdiğini belirtti.
"Birlikte çalışacağız"
Bolat, seçimlerin ardından atılacak adımlara işaret ederek, şunları kaydetti:
"Seçimi geride bırakmış olarak, önümüzdeki dönemde halkımızın refahını arttırmak ve ülkemiz ekonomisini daha fazla güçlendirmek hedeflerimiz doğrultusunda, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin gelişmesi ve 'Türkiye Yüzyılı' hedefi yolunda, ekonomi ve iş dünyasının tüm aktörleriyle ve halkımızla birlikte çalışacağız."
Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Yatırım ve üretim için çalışmaya devam edeceğiz - Son Dakika
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Han Gür, seçim sonuçlarını ve sonrasında vatandaşları nasıl bir ekonomik tablonun beklediğini Anka Haber Ajansı'na değerlendirdi. Gür, seçimin faturasının ekonomi yönetimine çıkacağını ve Mehmet Şimşek'in görevden ayrılmasını beklediğini belirtti. Ayrıca, iktidarın hatalarının baştan beri olduğunu ve ekonomi yönetiminin kötülüğünün iktidarı götüreceğini ifade etti.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya indi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 425 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 475 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 azalışla 2 milyon 430 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 446 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 69 milyon 909 bin 937,50 lira, işlem miktarı ise 436,49 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 111 milyon 605 bin 700 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Fours Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Antalya'nın Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Gazipaşa'da faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayileri ile gübre takip sistemi kapsamında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, bitki koruma ürünleri ve gübrelerin kalite ve güvenirliği artırılmaya çalışıldı. Eksikliklerin giderilmesi için bayilere uyarılar yapıldı.
Manisa Valisi Enver Ünlü, özel bir firma ile iş birliği protokolü imzalayarak kadın istihdamını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Protokol kapsamında 2024 yılında 8 bin 209 kişi işe yerleştirildi ve Manisa özel sektör işe yerleştirme sıralamasında 4. sıraya yükseldi. Vali Ünlü, kadın istihdamının önemine vurgu yaparak, güçlü kadının güçlü aile ve güçlü toplum demek olduğunu ifade etti.
Çarşamba Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle her yıl gerçekleştirdiği ramazan yardımlarını bu sene de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Ramazan ayında 600 adet yardım kolisi hazırlanarak dağıtılan yardımlar, borsa üyeleri aracılığıyla Çarşamba'da bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Borsa yönetimi, sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirtti ve herkese hayırlı Ramazanlar diledi.
Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Bülent Nuri Çavuşoğlu ve diğer ilçe belediye başkanlarını tebrik etti. Yerel seçimlerin geride bırakıldığı vurgulayan DENİB Başkanı Memişoğlu, ekonomi politikalarına odaklanılması ve uluslararası pazarlarda rekabetçiliğin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?