Ticaret Bakanı: Yıllıklandırılmış cari işlemler açığı son 1 yılda 31,8 milyar dolar geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı: Yıllıklandırılmış cari işlemler açığı son 1 yılda 31,8 milyar dolar geriledi

Ticaret Bakanı: Yıllıklandırılmış cari işlemler açığı son 1 yılda 31,8 milyar dolar geriledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılı Mayıs ayında cari işlemler açığına ilişkin verileri paylaştı. Bakan Bolat, cari işlemler açığının geçen yıla göre yüzde 84,1 azalarak 1,2 milyar dolar olduğunu belirtti. Ayrıca, yıllıklandırılmış cari işlemler açığının bir yıl içinde 31,8 milyar dolar gerilediği ve dış ticaret açığının da 35,1 milyar dolar azaldığı ifade edildi. Bakan Bolat, ihracatın artış göstererek 260 milyar dolara yükseldiğini ve ithalatın ise azalış göstererek 347,1 milyar dolara gerilediğini bildirdi. Bu gelişmelerin dış ticaret dengesini ve ekonomik büyümeyi olumlu etkileyeceği öngörüldü.

12.07.2024 11:42
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yıllıklandırılmış cari işlemler açığı son 1 yılda 31,8 milyar dolar geriledi" dedi.

Bakan Bolat X hesabından yaptığı paylaşımda 2024 yılı Mayıs ayında cari işlemler açığına ilişkin verileri açıkladı. Paylaşımında 2024 yılı Mayıs ayında cari işlemler açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84,1 oranında azalışla 1,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Bolat, "Cari işlemler açığı 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %53,0 oranında azalışla 17,6milyar dolar olarak kaydedilmiştir.Böylelikle zirve noktası olan 2023 yılı Mayıs ayında 57,0 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı bir yıl sonra 31,8 milyar dolar azalarak 2024 Mayıs ayı itibariyle 25,2 milyar dolara gerilemiştir. Aynı dönemde yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 35,1 milyar dolar gerilemiştir. Böylelikle 2023 Mayıs ayına göre yıllıklandırılmış cari işlemler açığı dış ticarette uygulanan politikaların etkisi ile yüzde 55,8 oranında düşmüştür" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımında 2024 Mayıs ayında yıllıklandırılmış bazda ihracatın yüzde 2,3'lük artış ile 260 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Bolat, ithalatın ise yıllıklandırılmış bazda yüzde 7,8'lik azalışla 347,1 milyar dolara gerilediğini belirtti.

Paylaşımında yıllıklandırılmış dış ticaret açığının yüzde 28,7 oranında azalarak 87,1 milyar olduğunu ve ihracatın ithalatı karşılama oranının ise 7,4 yüzde puan artarak yüzde 74,9 olduğunu bildiren Bolat, "Dış ticaret açığındaki gerilemeye, hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Hizmet gelirleri Mayıs ayında yıllıklandırılmış bazda 105,0 milyar dolar ile rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 51,1 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir. Mayıs ayında mal ihracatı yüzde 16 artış ile 24,1 milyar dolarlık rekor seviyede gerçekleşirken, mal ithalatı yüzde 10,4 oranındaki gerileme ile 30,6 milyar dolar olmuştur. Mal ticaretindeki bu iyileşmeye hizmet ihracatındaki artışlar katkı vermiş, ve cari işlemler açığında ciddi bir düşüş sağlanmıştır. Haziran ayında ise takvim ve Kurban Bayramı tatili etkisiyle cari açıkta geçici bir artış beklenmekle birlikte, yıl sonunda cari işlemler açığının Orta Vadeli Program 'OVP' hedefinin '34,7 Milyar Dolar' altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bolat paylaşımının devamında "Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomik büyümeyi daha dengeli bir yapıya kavuşturmakta ve cari işlemler hesabındaki iyileşmeyle birlikte makroekonomik istikrarı sağlamlaştırmaktadır. 2024 yılı genelinde ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğiliminin sürmesi beklenmekte olup, dış ticaretin cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye pozitif katkı yapacağı öngörülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Bolat paylaşımında Ticaret Bakanlığı olarak, küresel mal ve hizmet ihracatındaki payı artırmak amacıyla üretici ve ihracatçılarla yakın iş birliği içerisinde çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı: Yıllıklandırılmış cari işlemler açığı son 1 yılda 31,8 milyar dolar geriledi - Son Dakika

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