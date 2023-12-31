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Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı ithalat rejiminde düzenlemeye gitti - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı ithalat rejiminde düzenlemeye gitti

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı ithalat rejimindeki bazı uygulamalara ilişkin düzenlemeye gitti. İthalat işlemlerinde elektronik başvuru için yetkilendirme tebliği, genelleştirilmiş tercihler sistemine ilişkin tebliğ ve diğer tebliğler yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı ithalat rejiminde düzenlemeye gitti
31.12.2023 - 17:09,
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Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı ithalat rejimindeki bazı uygulamalara ilişkin düzenlemeye gitti.

Konuya ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'nin 3. mükerrer sayısında yayımlandı.

Bakanlık tarafından hazırlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliğine göre, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç) başvuruların elektronik ortamda yapılmasını teminen işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar belirlendi.

Bakanlığın "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ" ile tarife tavizlerinden yararlanan eşya ile ülkelerin belirlenmesine esas teşkil eden hususlar düzenlendi.

Uluslararası sözleşmelerden kaynaklı taahhütler çerçevesinde florlu sera gazlarının kullanımının kademeli olarak azaltılması amacıyla, ithalatta yapılacak denetimler ve kota tahsisine ilişkin hükümler yeniden düzenlendi.

Bazı elektrikli araçların ithalatı amacıyla izin belgesi düzenlenebilmesi için gerekli koşullar belirlendi.

"Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ" ile "Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ" uyarınca, kara yolu taşıt araçları ve sivil hava taşıtları ithalinde, ilgili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen uygunluk yazısı aranacak.

Yayımlanan diğer tebliğlerle de kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek bazı maddelere ilişkin usul ve esaslar ile gübre ve gübre harici ithalata ilişkin hususlar belirlendi.

Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların ithalatının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılarak güvenli şekilde piyasaya sunulmasını sağlamak için gerekli belgeler ve yetkili kurumlar yeniden düzenlendi.

Bakanlığın harp silahları ile bunların aksam ve parçaları, radyoaktif maddeler ile bunların kullanıldığı cihazlar, yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar, haritalar ve harita bilgisi içeren eşya, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyalar, bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletler, iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen bazı maddeler, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal maddeler, tıbbi tanı kitleri ithaline ilişkin tebliğleri de yayımlandı.

Kaynak: AA
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İthalat Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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