Ticaret Bakanlığı 608 Firmaya İzin Belgesi Verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında haziranda 608 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın haziran ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 608 firmaya dahilde işleme izin, 10 firmaya yurt içi satış ve teslim, 3 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 19 ve resen 1 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.