Ticaret Bakanlığı, Aldatıcı Reklamlar İçin 277,6 Milyon TL Ceza Kestik - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Aldatıcı Reklamlar İçin 277,6 Milyon TL Ceza Kestik

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 2024 yılında 1705 aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamaya toplamda 277,6 milyon TL idari para cezası uyguladı. Kasım ayında yapılan indirim kampanyalarına da 27,4 milyon TL ceza verildi.

18.12.2024 13:48
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TİCARET Bakanlığı Reklam Kurulu, 2024 yılında 1705 aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamaya toplam 277,6 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Reklam Kurulu; tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamaları incelemek üzere 12 Aralık 2024 tarihinde yılın son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, kasım ayında 213 adet dosyadan 196'sı mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 54,3 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Reklam Kurulu ayrıca 35 dosya hakkında aykırılık tespit ederek, internet sitelerinin erişiminin engellenmesine karar verdi. Bu şekilde, 2024 yılında Reklam Kurulu tarafından toplam 1917 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1705 adet dosya hakkında yayın durdurma cezasının yanı sıra, toplam 277,6 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

KASIM AYI İNDİRİM KAMPANYALARINA 27,4 MİLYON LİRA CEZA

Özellikle kasım ayında yapılan 'Efsane Kasım', 'Black Friday', 'Şahane Cuma' gibi farklı kampanya isimleri ile tüketicilere sunulan indirimli satış reklamlarına ilişkin incelemeler, Reklam Kurul gündeminde önemli bir yer aldı. Bu kapsamda, 2024 yılı kasım ayı indirimlerine ilişkin resen ya da şikayet başvurusu üzerine 64 adet dosya işleme alındı. Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 57 adet dosya mevzuata aykırı bulunurken; toplam 27,4 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Böylece, 2024 yılında indirimli satış kampanyalarına ilişkin mevzuata aykırı olduğu tespit edilen reklamlara ilişkin 41,3 milyon TL idari para cezası uygulanmış oldu.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMLARINA CEZA

Öte yandan, tüketiciyi korumaya yönelik mevzuat hükümleri gereği yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edilen tanıtımlara ilişkin 6 milyon TL idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verildi. Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nun muhtelif sektörlerde karşılaşılan aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik incelemelerinin devam ettiği belirtilerek, "Tüketici mağduriyetlerinin arttığı söz konusu indirim dönemleri için alınan bu incelemeler ile; gerçeğe aykırı şekilde yüksek gösterilen gölge fiyatlar üzerinden sahte indirim algısı oluşturmak suretiyle tüketicilerin alışveriş tercihlerinin bilinçli bir şekilde manipüle edilmesinin önlenmesi, olduğundan daha yüksek indirim yapıldığı ve indirimli fiyatın çok kısa süre için geçerli olduğu algısı oluşturulması gibi tüketici iradesini baskı altına alan pazarlama uygulamalarının neden olduğu ihtiyaç/fayda analizinin doğru yapılamaması sonucunda, ülkemizin ekonomik kaynaklarının gereksiz ve verimsiz alanlarda kullanımı ile oluşan israfın önüne geçilmesi, istikrarlı bir ekonomi ve rekabette adil piyasa şartlarının tesis edilmesi ile haksız rekabetin tüketiciler ve diğer firmalar üzerinde oluşabilecek zararın engellenmesi amaçlanmaktadır" denildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, Aldatıcı Reklamlar İçin 277,6 Milyon TL Ceza Kestik - Son Dakika

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