Ticaret Bakanlığı bu yılın 9 ayında 11,7 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kesti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ticaret Bakanlığı bu yılın 9 ayında 11,7 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kesti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, bu yılın 9 ayında dış ticaret denetimlerinde toplam 11,7 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenledi. Usulsüzlük tespit edilen 26 bin 653 beyanname için 9,9 milyar liralık karar verilirken toplam tutar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı.

Ticaret Bakanlığı, bu yılın 9 ayında dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucunda toplam 11,7 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, vergi kayıp ve kaçağını önlemek, kurallara uygun faaliyet gösteren firmaların haklarını korumak amacıyla geçmiş dönem gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik kontrollerin etkin ve kararlı şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda 18 gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünce yapılan 804 ikincil kontrol raporu kapsamında 155 bin 270 gümrük beyannamesinin ikinci kez incelendiği aktarılan açıklamada, "3 bin 947 firma tarafından tescil edilen ve usulsüzlük bulunan 26 bin 653 gümrük beyannamesine 9,9 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Bu tutarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artış sağlandı." ifadeleri kullanıldı.

160 firma denetlendi

Açıklamada, incelemelerde ileri veri analitiği tekniklerinden faydalanıldığı, belirlenen riskli firmalar üzerinde müfettişlerce gerçekleştirilen sonradan kontrol kapsamında 160 firmanın denetlendiği bildirildi.

Söz konusu denetimler sonucunda toplam 1,8 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiği ve bu tutarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece adil rekabet ile faaliyet gösteren dürüst ticaret erbabının haklarının korunması ve kamu ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla 2026 yılının 9 ayında gerçekleştirilen ikincil kontrol beyanname incelemeleri ile sonradan kontrol firma denetimleri sonucunda toplam 11,7 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş oldu. Söz konusu tutar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış gösterdi."

Kaynak: AA
Ticaret BakanlığıEkonomiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beştepe’deki açılışa damga vuran an Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
Ronaldo’dan 15 dakikada hat-trick İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı
12:16
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devraldı
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı
12:08
Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı
Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı
11:37
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada! Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
11:36
Trafik denetiminde yeni dönem Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
11:10
İstanbul’da okul önünde silahlı kavga Bekçi, veliyi vurdu
İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu
10:42
TDT Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 12:43:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı bu yılın 9 ayında 11,7 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android