Ticaret Bakanlığı, Ege ve Mersin serbest bölgelerindeki taşınmazları yatırımcılara teklif ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Ege ve Mersin serbest bölgelerindeki taşınmazları yatırımcılara teklif ediyor

Ticaret Bakanlığı, Ege ve Mersin serbest bölgelerindeki taşınmazları yatırımcılara teklif ediyor

Ticaret Bakanlığı, Ege ve Mersin serbest bölgelerinde bulunan bazı taşınmazları faaliyet ruhsatı süresince kullanıma vermek amacıyla yatırımcılara teklif toplama ilanı yayımladı. İzmir ve Mersin'deki taşınmazların üstyapı bedelleri belirlendi ve dolar bazında teklifler alınacak. Yatırımcılar, başvurularını Ege ve Mersin serbest bölge müdürlüklerine yapabilecek ve 30 gün içinde teklif vermesi gerekiyor.

25.05.2024 10:37
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Ticaret Bakanlığı, tasarrufunda bulunan Ege ve Mersin serbest bölgelerindeki bazı taşınmazların, faaliyet ruhsatı süresince kullanıma verilmesi amacıyla yatırımcılara yönelik teklif toplama ilanına çıktı.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İzmir'in Gaziemir ilçesi, Zafer SB Mahallesi ile Mersin'in Akdeniz ilçesi Karaduvar SB Mahallesi'nde bulunan Ticaret Bakanlığı tasarrufundaki bazı üstyapılar verilmiş veya verilecek faaliyet ruhsatına bağlı olarak yatırımcıların kullanımına sunulacak.

Bu kapsamda, Ege Serbest Bölgesi'ndeki 1961 metrekarelik taşınmazın üstyapı bedeli 530 bin 832,43 dolar olarak belirlendi. Mersin Serbest Bölgesi'ndekilerin üstyapı bedelleri ise 5 bin 936 metrekarelik taşınmaz için 1 milyon 888 bin 698 dolar, 7 bin 500 metrekarelik taşınmaz için 2 milyon 386 bin 327 dolar, 4 bin 48 metrekarelik taşınmaz için 1 milyon 188 bin 905 dolar ve 1458 metrekarelik taşınmaz için 394 bin 685 dolar olarak tespit edildi.

İki bölgede de faaliyet göstermek isteyen yatırımcılardan dolar bazında teklif alınacak. Teklifler, belirtilen usulde, kapalı zarf içinde fiyat teklifi alma ve açık artırma usulünün birlikte uygulanması suretiyle yapılacak.

Söz konusu üstyapı için gerçekleştirilecek başvurulara ilişkin bilgiler Ege ve Mersin serbest bölge müdürlüklerinden temin edilebilecek.

Yatırımcıların bugünden itibaren 30 gün içinde teklif vermesi gerekiyor. Daha sonra ilgili değerlendirme komisyonları tarafından belirlenecek tarihlerde açık artırma yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, Ege ve Mersin serbest bölgelerindeki taşınmazları yatırımcılara teklif ediyor - Son Dakika

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