Ticaret Bakanlığı, iki uluslararası gözetim şirketine birer ay faaliyetten men cezası verdi - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, iki uluslararası gözetim şirketine birer ay faaliyetten men cezası verdi

23.02.2022 08:40
Ticaret Bakanlığı, iki uluslararası gözetim şirketine birer ay faaliyetten men cezası verdi

Ticaret Bakanlığı, iki uluslararası gözetim şirketini mevzuata aykırı davrandıkları gerekçesiyle birer ay faaliyetten men etti.

Ticaret Bakanlığı, iki uluslararası gözetim şirketini mevzuata aykırı davrandıkları gerekçesiyle birer ay faaliyetten men etti.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen Sis Steel Inspection Gözetim Etüt Kontrol Servis Hizmetleri Ltd. Şti ile CSS Uluslararası Gözetim Hizmetleri AŞ, birer ay faaliyette bulunamayacak.

Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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Ticaret Bakanlığı, Gazete, Tebliğ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, iki uluslararası gözetim şirketine birer ay faaliyetten men cezası verdi - Son Dakika


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