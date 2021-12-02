Üye Girişi
Ticaret Bakanlığı kasım ayı veri bültenini yayımladı - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı kasım ayı veri bültenini yayımladı

02.12.2021 13:13
Ticaret Bakanlığı kasım ayı veri bültenini yayımladı

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,44 artarak 21 milyar 468 milyon dolara, ithalat da yüzde 26,73 artışla 26 milyar 794 milyon dolara ulaştı.

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,44 artarak 21 milyar 468 milyon dolara, ithalat da yüzde 26,73 artışla 26 milyar 794 milyon dolara ulaştı.

Ticaret Bakanlığının kasım ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

GTS'ye göre ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,44 artarak 21 milyar 468 milyon dolara çıktı. Bu yılın ocak-kasım döneminde ise ihracat yüzde 33,82 artışla 203 milyar 141 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İthalat da bu dönemde yüzde 26,73 artarak 26 milyar 794 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret hacmi yüzde 29,63 artışla 48 milyar 263 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı ise yüzde 5,38 arttı ve 5 milyar 326 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80,1, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 77,8 olarak hesaplandı.

Geçen ay en çok ihracat 11 milyar 22 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 7 milyar 913 milyon dolarla "tüketim malları", 2 milyar 329 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Kasımda en çok ihracat yapılan fasıl ise 2 milyar 162 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları" oldu. Bunu 1 milyar 740 milyon dolarla "kazanlar, makineler" ve 1 milyar 539 milyon dolarla "Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar" izledi.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 751 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 478 milyon dolarla İngiltere ve 1 milyar 365 milyon dolarla ABD geldi.

İthalat verileri

Geçen ay en çok ithalat 21 milyar 257 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 3 milyar 238 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 270 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti.

Kasımda en çok ithalat yapılan fasıl, 6 milyar 476 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar" olurken, bunu 2 milyar 798 milyon dolarla "kazanlar, makinalar", 2 milyar 548 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

Bu dönemde en fazla ithalat 3 milyar 38 milyon dolarla Çin'den yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyar 965 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 867 milyon dolarla Almanya takip etti.

Son 12 aylık ihracat 220 milyar dolar seviyesini geçti

GTS kapsamında son 12 aylık dönemde ihracat bir önceki döneme göre yüzde 32,17 artarak 220 milyar 978 milyon dolar, ithalat yüzde 21,88 artarak 264 milyar 714 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 26,36 yükselişle 485 milyar 692 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 83,5 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat kasımda yıllık bazda yüzde 33,09 artarak 20 milyar 369 milyon dolara, ithalat yüzde 29,76 yükselişle 25 milyar 775 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı yüzde 18,56 artarak 5 milyar 406 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi yüzde 31,21 artışla 46 milyar 144 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 79 oldu.

Gümrük idarelerince kasımda tahsil edilen vergiler, 38 milyar 184 milyon lira olarak hesaplandı.

Şirket verileri

Kasım itibarıyla aktif limitet şirket sayısı 982 bin 957, ticari işletme sayısı 658 bin 514, şube sayısı 226 bin 329, anonim şirket sayısı 162 bin 421, kooperatif sayısı 29 bin 970, kolektif şirket sayısı 10 bin 746 ve komandit şirket sayısı 1916 oldu.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 2 milyon 72 bin 853, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 2 milyon 233 bin 396 olarak kayıtlara geçti.

İhracat, Türkiye, dolar, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı kasım ayı veri bültenini yayımladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! 13:02 Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:58 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! 12:05 Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? 11:56 Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Firari şüpheli yakalanınca kendisine kızdı: Ayaklarımla geldim buraya 11:19 Firari şüpheli yakalanınca kendisine kızdı: Ayaklarımla geldim buraya
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum 10:39 Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! 10:23 Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim!

Son Dakika Haberleri
13:33 Elektronik sigara kullanan erkekler dikkat! Cinsel hayatınız tehlike altında!
13:17 Kulüp ocak ayında geri dönüyor! Matilda ve Raşel'i neler bekliyor?
13:11 2003'te asgari ücretle 25, şimdi sadece 7 altın alınabiliyor
13:03 Taksiciler Odası Başkanı açıkladı! Taksiciler yüzde 60 zam istiyor!
13:02 Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım!
13:01 Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti!
12:57 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?
12:53 Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi
12:50 Zincir marketlerden poşet talebi: 50 kuruşa satılsın
12:47 Son dakika magazin haberleri
Elektronik sigara kullanan erkekler dikkat! Cinsel hayatınız tehlike altında! Elektronik sigara kullanan erkekler dikkat! Cinsel hayatınız tehlike altında!         
13:34
Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti! Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti!         
13:01
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
Müge Anlı'da işlenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da işlenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
12:04
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş! İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!         
10:36
Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi!         
10:22
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 13:45:11. #1.11#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı kasım ayı veri bültenini yayımladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement