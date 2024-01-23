Ticaret Bakanlığı, Kestane İthalatını Gözetim Altına Alıyor

Ticaret Bakanlığı, yerli üreticilerin korunması ve rekabet gücünün artırılması amacıyla kestane ithalatının gözetime tabi tutulmasını kararlaştırdı.

Bakanlık tarafından hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, kestane ithalatı gözetim uygulaması kapsamına alındı.

Bakanlıktan konuya ilişkin edinilen bilgilere göre, son günlerde ithal kestaneye yönelik oluşan bazı olumsuz değerlendirmeler üzerine harekete geçildi. Kestane ithalatı, Bakanlık tarafından izlenmek üzere kayda alma uygulamasına tabi tutuldu.

Yapılan düzenlemeyle, yerli üreticilerin daha etkin şekilde korunması ve rekabet gücünün artırılması amacıyla kestane ithalatı tüm yönleriyle izlenecek. Kestane ithalatına dair bilgiler kayıt altına alınacak ve bu ithalat yakından takip edilecek.

İthalat işlemleri, sadece görevlendirilen ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından verilen kayıt belgelerini müteakiben yapılabilecek.