Ticaret Bakanlığı, LED TV'de tüketici hakkını ihlal eden işletmeye yaptırım uyguladı - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, LED TV'de tüketici hakkını ihlal eden işletmeye yaptırım uyguladı

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Ticaret Bakanlığı, internetten alınan LED televizyonun bedelini süresinde iade etmeyen işletmeye idari yaptırım uygulandığını açıkladı. 30 Eylül 2026 tarihli CİMER başvurusu üzerine yapılan denetimde, ürünün temin edilemeyeceği tüketiciye bildirilmiş ancak bedel iade edilmemişti.

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden satın alınan ancak temin edilemeyen bir televizyonun bedelini mevzuatta öngörülen süre içerisinde tüketiciye iade etmeyen işletmeye idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığa ulaşan 30 Eylül 2026 tarihli CİMER başvurusu üzerine konuya ilişkin inceleme ve denetim gerçekleştirildiğini belirtti. Kaplan, başvuruya konu olayda vatandaşın internet üzerinden satın aldığı LED televizyonun teslim edilmediğini ve ürün bedelinin zamanında iade edilmediğini ifade etti. Yapılan denetimde siparişe konu ürünün temin edilemeyeceğinin tüketiciye bildirildiği ancak tahsil edilen bedelin mevzuatta öngörülen süre içerisinde iade edilmediğinin tespit edildiği kaydedildi. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda tüketicinin haklarını ihlal eden uygulama nedeniyle ilgili işletmeye idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, hak kayıplarının önlenmesi ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İHA
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