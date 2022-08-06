Ticaret Bakanlığı'ndan "Otomobil yüklü tırlar gümrükte mi bekletiliyor" iddialarına yanıt: Herhangi bir aksama bulunmamaktadır - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı'ndan "Otomobil yüklü tırlar gümrükte mi bekletiliyor" iddialarına yanıt: Herhangi bir aksama bulunmamaktadır

06.08.2022 11:11

Ticaret Bakanlığı, "otomobil yüklü tırların gümrükteki işlemlerinin yapılmadığı" iddialarına ilişkin yaptığı duyuruda, "Gerekli belgelerini ibraz eden ve mevzuat hükümleriyle uyumlu beyanda bulunan yükümlülerin işlemlerinde herhangi bir aksama bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından, bazı basın ve yayın organlarında yer alan, yurt dışından Türkiye'ye getirilen otomobil yüklü bazı tırların gümrüklerde bekletildiği, işlemlerinin yapılmadığı yönünde haberler hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Diğer tüm ithalat işlemlerinde olduğu gibi otomobil ithalatlarında da mevzuat gereği ilgili kurum ve kuruluşlardan istenen bazı belgelerin sunulması ve Bakanlığımızca kamuoyuyla paylaşılan düzenlemelerde yer verilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Yürürlükteki mevzuat gereği bu şartların yerine getirilmesi halinde ithalat işlemleri sonuçlandırılmaktadır.

"MEVZUAT HÜKÜMLERİYLE UYUMLU BEYANDA BULUNANLARDA AKSAMA YOK"

Bu kapsamda anılan haberler gerçeği yansıtmamakta, gerekli belgelerini ibraz eden ve mevzuat hükümleriyle uyumlu beyanda bulunan yükümlülerin işlemlerinde herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Diğer yandan, bu araçları taşıyanlara gümrük gözetiminde bulunan yerlere araç yüklerinin boşaltılması imkanı da sağlanmıştır."

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12. TransAnatolia yarışlarına 84 araç katılacak 12. TransAnatolia yarışlarına 84 araç katılacak
Kaynak: İHA

Tragger, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan 'Otomobil yüklü tırlar gümrükte mi bekletiliyor' iddialarına yanıt: Herhangi bir aksama bulunmamaktadır - Son Dakika

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