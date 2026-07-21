Ticaret Bakanlığı'ndan 4.704 Firmaya Denetim - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı'ndan 4.704 Firmaya Denetim

21.07.2026 09:32
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Bakanlık, ilk altı ayda 4.704 firma denetleyerek 8,6 milyon lira ceza uyguladı.

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk altı ayında 4 bin 704 firmayı denetledi. Mevzuata aykırı ürünler hakkında toplatma ve piyasaya arz yasağı uygulanırken, sorumlulara 8,6 milyon lira idari para cezası kesildi.

Ticaret Bakanlığı, 2026'nın ilk altı ayında tüketici ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetim faaliyetleri kapsamında ülke genelinde 4 bin 704 firmayı denetledi. Bakanlık, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen ürünler hakkında piyasaya arzın yasaklanması, toplatma ve risk duyurusu gibi idari tedbirler uygulanırken, sorumlulara toplam 8,6 milyon lira idari para cezası kesildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yılın ilk yarısında tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan başta olmak üzere çok sayıda tüketici ürününe yönelik denetimler gerçekleştirildi. Riskli ürünlerin tespit edilerek piyasaya arzının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında özellikle bebek ve çocuklara yönelik ürünlere öncelik verildi.

Hazırlanan analizler doğrultusunda oluşturulan denetim planları kapsamında risk ihtimali yüksek ürünler incelemeye alınırken, ürünler kimyasal, fiziksel ve mekanik risklerin yanı sıra etiketlerde yer alması zorunlu bilgilerin mevzuata uygunluğu açısından da denetlendi.

Yıllık denetim planı doğrultusunda özellikle üretici ve ithalatçılar nezdinde gerçekleştirilen incelemelerde çocuk güvenliği temalı bir yaklaşım benimsenirken, çocuk mobilyaları, çocuk giysileri, çocuk ayakkabıları ve oyuncaklar öncelikli ürün grupları arasında yer aldı.

Öte yandan, dönemsel tüketim alışkanlıkları da dikkate alınarak haziran ayında yazlık giysiler, terlik ve sandalet gibi mevsimsel ayakkabılar, plaj havluları, su ve kum oyuncakları ile yüzme yardımcılarına yönelik denetimler yoğunlaştırıldı.

"Toplam 8,6 milyon lira idari para cezası uygulandı"

Denetimlerde kesilen cezalara da yer verilen açıklamada, "2026 yılının ilk altı ayında ülke genelinde 4 bin 704 firmada denetim ve mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Mevzuata aykırı olduğu tespit edilen ürünler hakkında piyasaya arzın yasaklanması, piyasadan toplatılması ve risk duyurusunda bulunulması gibi idari tedbirler uygulanırken, söz konusu ürünleri piyasaya arz edenler hakkında toplam 8,6 milyon lira idari para cezası uygulandı" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, güvensiz ürünlerin piyasaya arzının önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin "Güvensiz Ürüne Karşı Sıfır Tolerans" ilkesi doğrultusunda sürdürüleceğini vurgularken, tüketicilere alışveriş sırasında ürün etiketlerindeki bilgileri dikkatle incelemeleri ve güvensiz ürünlere ilişkin bildirimleri guvensizurun.ticaret.gov.tr adresinden takip etmeleri çağrısında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan 4.704 Firmaya Denetim - Son Dakika

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