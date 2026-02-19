Ticaret Bakanlığı'ndan 506 Milyon Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ticaret Bakanlığı'ndan 506 Milyon Lira Ceza

19.02.2026 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026'nın ilk 45 gününde 48 bin firma denetlendi, 506 milyon lira idari ceza kesildi.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk 45 gününe ait piyasa denetimlerinde yaklaşık 48 bin firma ve 5,6 milyon ürünün denetlendiğini, tespit edilen aykırılıklar için toplamda 506 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk 45 gününe ait piyasa denetim bilançosunu açıkladı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek ve tüketicilerimizin arz-talep dengesinde sarsıntı yaratması muhtemel her türlü fiile karşı denetimlerimiz hız kesmeden devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, ticaret denetim birimleri tarafından yılbaşından bu yana ve özellikle ramazan ayı öncesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, 2026 yılının ilk 45 gününde 48 bin 122 firma ile 5 milyon 683 bin 898 ürünün denetlendiği ve tespit edilen aykırılıklara toplamda yaklaşık 506 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Ramazan öncesi 81 ilde gıda denetimi: 80 milyon lira ceza

Ramazan ayı öncesinde 81 ilde yürütülen gıda denetimlerinde 29 bin 626 firmanın denetlendiği, ihlaller için yaklaşık 80 milyon lira idari para cezası uygulandığı kaydedilen açıklamada, "İstanbul ilimizde gerçekleştirilen denetimlerde aykırılık tespit edilen 10 bin 847 ürüne yaklaşık 43 milyon lira ceza kesilmiştir. Ayrıca Ankara'da bir milyon 357 bin 149 adet ürün, İstanbul'da 885 bin 734 adet ürün ve Antalya'da 995 bin 882 ürün denetimden geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nden 237,7 milyon lira ceza

Açıklamada, "Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü 85 milyon vatandaşımızın günlük hayatta taraf olduğu sözleşmeler ve haksız ticari uygulamalar kapsamında denetimlerini sürdürmektedir. 2026 yılının ilk 45 gününde 7 bin 999 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, aykırı eylemi tespit edilen 330 kişiye toplamda 237,7 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi. Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Bu kapsamda; ön ödemeli konut satışları, abonelik ve mesafeli satış sözleşmeleri gibi alanlardaki aykırılıklardan dolayı 201 milyon lira, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri çerçevesinde 34,4 milyon lira, ürün güvenliği denetimlerinde ise 2,4 milyon lira ceza işlemi gerçekleştirilmiştir."

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılının ilk 45 gününde otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimler neticesinde 10 bin 497 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda aykırı fiillerde bulunduğu tespit edilen  bin 160 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 188,3 milyon lira idari para cezası kesilmiştir."

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan 506 Milyon Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680’e Çıkardı Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680'e Çıkardı
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
Destici: PKK’nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz Destici: PKK'nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz
Bakan Tekin’den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler Bakan Tekin'den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince... Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

12:54
Lamine Yamal’dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:26
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
"Casperlar" operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 13:03:29. #7.11#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı'ndan 506 Milyon Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.