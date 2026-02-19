Ticaret Bakanlığı'ndan 506 Milyon Lira Ceza

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk 45 gününe ait piyasa denetimlerinde yaklaşık 48 bin firma ve 5,6 milyon ürünün denetlendiğini, tespit edilen aykırılıklar için toplamda 506 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk 45 gününe ait piyasa denetim bilançosunu açıkladı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek ve tüketicilerimizin arz-talep dengesinde sarsıntı yaratması muhtemel her türlü fiile karşı denetimlerimiz hız kesmeden devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, ticaret denetim birimleri tarafından yılbaşından bu yana ve özellikle ramazan ayı öncesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, 2026 yılının ilk 45 gününde 48 bin 122 firma ile 5 milyon 683 bin 898 ürünün denetlendiği ve tespit edilen aykırılıklara toplamda yaklaşık 506 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Ramazan öncesi 81 ilde gıda denetimi: 80 milyon lira ceza

Ramazan ayı öncesinde 81 ilde yürütülen gıda denetimlerinde 29 bin 626 firmanın denetlendiği, ihlaller için yaklaşık 80 milyon lira idari para cezası uygulandığı kaydedilen açıklamada, "İstanbul ilimizde gerçekleştirilen denetimlerde aykırılık tespit edilen 10 bin 847 ürüne yaklaşık 43 milyon lira ceza kesilmiştir. Ayrıca Ankara'da bir milyon 357 bin 149 adet ürün, İstanbul'da 885 bin 734 adet ürün ve Antalya'da 995 bin 882 ürün denetimden geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nden 237,7 milyon lira ceza

Açıklamada, "Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü 85 milyon vatandaşımızın günlük hayatta taraf olduğu sözleşmeler ve haksız ticari uygulamalar kapsamında denetimlerini sürdürmektedir. 2026 yılının ilk 45 gününde 7 bin 999 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, aykırı eylemi tespit edilen 330 kişiye toplamda 237,7 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi. Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Bu kapsamda; ön ödemeli konut satışları, abonelik ve mesafeli satış sözleşmeleri gibi alanlardaki aykırılıklardan dolayı 201 milyon lira, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri çerçevesinde 34,4 milyon lira, ürün güvenliği denetimlerinde ise 2,4 milyon lira ceza işlemi gerçekleştirilmiştir."

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılının ilk 45 gününde otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimler neticesinde 10 bin 497 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda aykırı fiillerde bulunduğu tespit edilen bin 160 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 188,3 milyon lira idari para cezası kesilmiştir."