Ticaret Bakanlığı'ndan 815 Milyon Lira Ceza - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan 815 Milyon Lira Ceza

Bakanlık, ilk 8 ayda tüketici sözleşmelerine 432 milyon lira ceza uyguladı, toplam ceza 815 milyon lira.

19.09.2024 10:18
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Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulama denetimi, ürün güvenliği kapsamında piyasa gözetimi ve denetimi ile taşra teşkilatınca fiyat etiketi başta olmak üzere yürütülen denetimlerde ilk 8 ayda 815 milyon liradan fazla idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, tüketicilerin günlük hayatta taraf oldukları sözleşmelere ilişkin olarak sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması, bunun yanında tüketicileri mağdur edebilecek faaliyetlerin tespiti ve önlenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulama denetimi, ürün güvenliği kapsamında yapılan piyasa gözetimi ve denetimi, taşra teşkilatınca fiyat etiketi başta olmak üzere yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında bu yılın ilk 8 ayında 815 milyar liradan fazla idari para cezası uygulandığı belirtildi. Açıklamada, sadece ağustos ayında yapılan denetimlerde 79 milyon liradan fazla idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerden doğan aykırı fiillere 432 milyon liradan fazla ceza

Açıklamada, tüketicilerin hayatın her anında karşılaşabilecekleri başta mesafeli sözleşmeler olmak üzere abonelik sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli (maket üzerinden) konut satışları, devre tatil, paket tur, bankacılık hizmetleri, haksız şartlar ile satış sonrası hizmetler gibi konuları kapsayan tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerden doğan aykırı fiillere yılın ilk 8 ayında 432 milyon liradan fazla idari para cezası uygulandığı kaydedildi. Ayrıca tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ile deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında 16 milyondan fazla yaptırım uygulandığı belirtilen açıklamada, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında aykırı fiillere de 165 milyon liradan fazla para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, taşra teşkilatınca başta fiyat etiketine ve lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerinin tarife ve fiyat listelerine yönelik olmak üzere yürütülen denetimler neticesinde tespit edilen aykırılıklara istinaden 201 milyondan fazla idari para cezası uygulandığı da aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan 815 Milyon Lira Ceza - Son Dakika

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