Ticaret Bakanlığı'ndan Erçimsan Holding Açıklaması: İddialar Gerçek Dışı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan Erçimsan Holding Açıklaması: İddialar Gerçek Dışı

12.06.2025 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Erçimsan Holding'in genel kurul süreci hakkında yapılan iddiaları yalanladı ve Bakanlığın bu süreçte herhangi bir müdahaleyi olmadığını açıkladı. Bakanlık, açıklamasında hukuki tedbirlerin alınacağını belirtti.

Ticaret Bakanlığı bir basın yayın organında yer alan Erçimsan Holding'in genel kurul süreci hakkında Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nü itham eden iddiaları yalanladı.

Ticaret Bakanlığı Erçimsan Holding Genel Kurulu hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık bir basın yayın organında yer alan Erçimsan Holding'in genel kurul süreci hakkında Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nü itham eden iddiaları yalanladı.

Bakanlık açıklamasında, "Bir basın yayın organında yer alan haberde, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığının azlık pay sahibi olduğu Erçimsan Holding Anonim Şirketi'nin genel kurul süreci hakkında Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nü itham eden birtakım iddialar yer almaktadır. Söz konusu haberde Bakanlığımız ve İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzle ilgili ithamlar tek taraflı ve gerçeklikten uzaktır" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu haberde, Ercimsan Holding'in genel kurul toplantısının Bakanlık çalışanlarının eliyle ertelendiği ve bu ertelemenin şirketin yönetim yapısının değişmesine müdahil olmak amacıyla yapıldığına yönelik iddialara yer verildiği de belirtilen açıklamada "Anonim şirketlerin genel kurul süreçleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmekte olup, bu süreçte Bakanlığımızın dahli alt düzenleme ile belirlenen yurt içinde gerçekleştirilen belirli toplantılarda toplantıya nezaret etmek üzere Ticaret İl Müdürlüğünce Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi ile sınırlı kalmaktadır. Türk Ticaret Kanunu alanına hakim olmayanlarca da bilinen bir durum olmasına karşın, Bakanlığın şirketlere yönetim veya denetim kayyımı atama yetkisi olmadığı gibi şirketlerin genel kurul toplantılarına müdahil olma yetki ve görevinin de bulunmadığını hatırlatmakta fayda bulunmaktadır. Bakanlık temsilcilerinin temel görevi ise genel kurul toplantılarının Türk Ticaret Kanunu ve alt düzenlemelerine uygun bir şekilde yapılmasını gözetlemekten ibaret olup, Bakanlık temsilcilerinin doğrudan müdahalesi ile genel kurulun ertelenmesi mümkün değildir" ifadeleriyle iddialar yalanlandı.

"Süreç yakından takip edilerek, gerekli hukuki tedbirler alınacaktır"

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Konu hakkında Bakanlığımız ile ilgili ithamlar hakkında süreç yakından takip edilerek, gerekli hukuki tedbirler alınacaktır. İdare hukukuna, ticaret mevzuatımıza ve kamu vicdanına uygunluk ilkesi doğrultusunda hareket eden Ticaret Bakanlığı, bundan sonra da görev ve yetkilerini şeffaflık, tarafsızlık ve hukuka bağlılık çerçevesinde kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan Erçimsan Holding Açıklaması: İddialar Gerçek Dışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi
Danimarka parlamentosundan tarihi karar ABD, Grönland’da askeri üs kuracak Danimarka parlamentosundan tarihi karar! ABD, Grönland'da askeri üs kuracak
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar
Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı
Daha yeni satın aldığı takım küme düştü Taraftarlar kulübü satmasını istiyor Daha yeni satın aldığı takım küme düştü! Taraftarlar kulübü satmasını istiyor
Bombalar arka arkaya Galatasaray, Chelsea’den kaleci alıyor Bombalar arka arkaya! Galatasaray, Chelsea'den kaleci alıyor
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest
Fenerbahçe’de gerilim arttı Mahmut Uslu Ali Koç’a ateş püskürdü Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü
Real Madrid’in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu Arda Güler detayı Real Madrid'in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu! Arda Güler detayı
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme

16:04
Hindistan’da düşen uçağın enkazından ilk bilanço Her yerden cansız beden çıkıyor
Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço! Her yerden cansız beden çıkıyor
15:29
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
15:00
Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
23:21
Los Angeles FC’den Cengiz Ünder kararı Resmen bildirdiler
Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı! Resmen bildirdiler
23:14
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı’ya veda etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya veda etti
23:08
Ergin Ataman’dan Ali Koç’a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
22:52
Aziz Yıldırım’dan sürpriz buluşma Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma! Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
22:48
Trump’ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
Trump'ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
22:36
Milan Skriniar, PSG’de kadro dışı
Milan Skriniar, PSG'de kadro dışı
22:24
İlk görüntü geldi Leroy Sane İstanbul’a geliyor
İlk görüntü geldi! Leroy Sane İstanbul'a geliyor
22:22
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
22:17
Markus Gisdol resmen Kayserispor’da
Markus Gisdol resmen Kayserispor'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 17:45:27. #7.13#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı'ndan Erçimsan Holding Açıklaması: İddialar Gerçek Dışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.