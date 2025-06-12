Ticaret Bakanlığı'ndan Erçimsan Holding Açıklaması: İddialar Gerçek Dışı

Ticaret Bakanlığı bir basın yayın organında yer alan Erçimsan Holding'in genel kurul süreci hakkında Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nü itham eden iddiaları yalanladı.

Ticaret Bakanlığı Erçimsan Holding Genel Kurulu hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık bir basın yayın organında yer alan Erçimsan Holding'in genel kurul süreci hakkında Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nü itham eden iddiaları yalanladı.

Bakanlık açıklamasında, "Bir basın yayın organında yer alan haberde, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığının azlık pay sahibi olduğu Erçimsan Holding Anonim Şirketi'nin genel kurul süreci hakkında Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nü itham eden birtakım iddialar yer almaktadır. Söz konusu haberde Bakanlığımız ve İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzle ilgili ithamlar tek taraflı ve gerçeklikten uzaktır" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu haberde, Ercimsan Holding'in genel kurul toplantısının Bakanlık çalışanlarının eliyle ertelendiği ve bu ertelemenin şirketin yönetim yapısının değişmesine müdahil olmak amacıyla yapıldığına yönelik iddialara yer verildiği de belirtilen açıklamada "Anonim şirketlerin genel kurul süreçleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmekte olup, bu süreçte Bakanlığımızın dahli alt düzenleme ile belirlenen yurt içinde gerçekleştirilen belirli toplantılarda toplantıya nezaret etmek üzere Ticaret İl Müdürlüğünce Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi ile sınırlı kalmaktadır. Türk Ticaret Kanunu alanına hakim olmayanlarca da bilinen bir durum olmasına karşın, Bakanlığın şirketlere yönetim veya denetim kayyımı atama yetkisi olmadığı gibi şirketlerin genel kurul toplantılarına müdahil olma yetki ve görevinin de bulunmadığını hatırlatmakta fayda bulunmaktadır. Bakanlık temsilcilerinin temel görevi ise genel kurul toplantılarının Türk Ticaret Kanunu ve alt düzenlemelerine uygun bir şekilde yapılmasını gözetlemekten ibaret olup, Bakanlık temsilcilerinin doğrudan müdahalesi ile genel kurulun ertelenmesi mümkün değildir" ifadeleriyle iddialar yalanlandı.

"Süreç yakından takip edilerek, gerekli hukuki tedbirler alınacaktır"

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Konu hakkında Bakanlığımız ile ilgili ithamlar hakkında süreç yakından takip edilerek, gerekli hukuki tedbirler alınacaktır. İdare hukukuna, ticaret mevzuatımıza ve kamu vicdanına uygunluk ilkesi doğrultusunda hareket eden Ticaret Bakanlığı, bundan sonra da görev ve yetkilerini şeffaflık, tarafsızlık ve hukuka bağlılık çerçevesinde kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA