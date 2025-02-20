Ticaret Bakanlığı'ndan Fuar Alanı Yapımına Prefinansman Desteği

Ekonomi

TİCARET Bakanlığı, fuar alanı yapım projelerinde yapılan harcamaların prefinansman kapsamına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, 25 Kasım 2024 tarihinde, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Eximbank) ve İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) ile imzalanan protokol kapsamında ihracatçılarımıza Eximbank tarafından prefinansman imkanı tanınması ve İhracatı Geliştirme A.Ş. tarafından teminat sağlanmasına yönelik bu protokol ile fuar alanı yapım projelerinde yapılan harcamalar prefinansman kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda, 'fuar alanı yapım desteği' için onay alan firmalarımız finansman ve teminat olanaklarından faydalanarak, Türkiye'de düzenlenen uluslararası fuarlar için niteliğin artması ve geniş katılımcı kapasitesine sahip fuar alanları oluşturulması, sektörün ihracata katkısının artırılması ve uluslararası rekabette öne çıkarılması hedeflenmiştir" denildi.

Fuarcılık sektörünün ülke ekonomisine rekor bir katkı sağladığı belirtilerek, "Uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine göre 2024 yılı Ocak-Kasım dönemi 'diğer iş hizmetleri' ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9'luk artışla 5,1 milyar dolara ulaşmıştır. Aynı zaman da TOBB tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2024 yılında ülkemizde düzenlenen fuarlara yaklaşık 22 bin yabancı katılımcı ve 900 bin yabancı ziyaretçi iştirak etmiştir" ifadelerine yer verildi.

'TÜRKİYE, FUAR ALANLARI BÜYÜKLÜĞÜNDE DÜNYADA 10'UNCU'

Türkiye'nin, fuar alanları bakımından 2024 yıl sonu itibarıyla, yaklaşık 767 bin metrekare kapasiteye ulaştığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bu kapasite dünya genelindeki fuar alanlarının yüzde 1,7'sini oluşturmakta ve bu oran Türkiye'yi küresel sıralamada 10'uncu sıraya taşımaktadır. Avrupa kıtasında ise Türkiye, fuar alanlarının yüzde 4,5'ine ev sahipliği yaparak, fuar alanı kapasitesi bakımından 6'ncı sırada yer almaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, yeni fuar alanlarının yapımı ve mevcut fuar alanlarının kapasitesinin artırılmasının fuarcılık sektörünün gelişimi açısından büyük önem taşıdığının bilinciyle hareket ederken, bakanlığımızın koordinasyonunda gerçekleştirilen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 'yeni fuar alanlarının geliştirilmesi konusunda kamu-özel iş birliği çerçevesinde alternatif modellerin geliştirilmesi' eylemi kapsamında 2024 yılı sonunda önemli bir rapora imza atılmıştır. Çalışma kapsamında, dünyada fuar alanı yapımında alternatif modeller araştırılarak, örnek ülke uygulamaları incelenmiş ve ülkemiz özelinde model önerileri geliştirilmiştir. Fuarcılık sektörü çalışmalarımız kapsamında, 5 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe giren 'Yurt Dışı Etkinlik Organizatörlerinin Yetkilendirilmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Genelge' ile birlikte yurt dışında gerçekleştirilen etkinliklerin sağlıklı bir şekilde işlemesi sağlanmış olup, yurt dışında düzenlenen ticari etkinlikler belirli kural ve şartlara bağlanmış ve etkinliklerin denetimi standartlaştırılmıştır. Bu kapsamda, yurt dışı etkinlik organizasyonu düzenlemek üzere 18 organizatör yetkilendirilerek, ilgili mevzuat kapsamında 2024 yılında hizmet sektörlerine yönelik 27 adet yurt dışı etkinlik organizasyonunu düzenlenmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, önemli bir büyüme potansiyeli barındıran fuarcılık sektörüne yatırımlar yapmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek olup, ülkemizin bu alanda hem tanıtımının en iyi şekilde yapılması hem de ülke ekonomimize katkısının en üst seviyede gerçekleşmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz."