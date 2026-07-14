Ticaret Bakanlığı'ndan Güvensiz Oyuncak Uyarısı - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı'ndan Güvensiz Oyuncak Uyarısı

14.07.2026 20:51
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Ticaret Bakanlığı, fitalat içeren ve boğulma riski taşıyan bir oyuncağın piyasadan toplatılacağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, yapılan piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında mevzuatta izin verilen sınırın üzerinde fitalat bulunduğu ve ürünün küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğunun tespit edilen bir oyuncağın piyasadan toplatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların sağlığı ve güvenliğinin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen laboratuvar analizleri sonucunda söz konusu uygunsuzlukların belirlendiğini ifade etti.

Açıklamada, özellikle bebek ve küçük yaştaki çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilen fitalatların, oyuncaklarda kullanımı sıkı şekilde sınırlandırılan kimyasallar arasında yer aldığına dikkat çekildi. Yapılan incelemelerde ürünün hem yüksek oranda fitalat içerdiği hem de küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğu tespit edildi.

Bu kapsamda, söz konusu oyuncağın piyasaya arzının yasaklandığı ve piyasadan toplatılmasına karar verildiği belirtilirken, ürünün Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyurulduğu kaydedildi.

Ticaret Bakanlığının, çocukların sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne müsamaha göstermeyeceğini vurgulayan Kaplan, vatandaşların güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin bilimsel analizler ve laboratuvar incelemeleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaplan ayrıca, güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin tüm kararların şeffaflık ilkesi gereği GÜBİS üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini belirterek, çocukların güvenliği, ailelerin huzuru ve güvenli ürün arzı için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan Güvensiz Oyuncak Uyarısı - Son Dakika

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