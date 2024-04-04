Ticaret Bakanlığı: "2024 yılı Mart ayında ihracat 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › 2024 yılında Türkiye'nin ihracatı 22.6 milyar dolar olarak gerçekleşti - Son Dakika
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, sınırları dahilinde bulunan 5 sanayi parselini tahsis/satış ihalesini açık artırma usulü ile yapacak. İhaleye başvurular 3 Mayıs'a kadar kabul edilecek ve ihale 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Adana'nın coğrafi konumu ve yatırım avantajları sayesinde gelecekte potansiyelinin daha da yüksek olacağını belirtti. AOSB'nin genişleme stratejisi kapsamında 6 milyon metrekarelik yeni bir alanın hazırlıklarının tamamlandığı ve önümüzdeki iki yıl içinde tamamlanacağı açıklandı.
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, Ramazan Bayramı'na hazır olduklarını belirterek, vatandaşları bayram alışverişlerini esnaftan yapmaya çağırdı. Karabacak, esnafın cazip fiyat uygulaması, kaliteli üretim ve insan sevgisini ön planda tuttuğunu vurgulayarak, merdiven altı ürünlerin insan sağlığını etkilediğine dikkat çekti.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), bağımsız denetçi adayı belirleme sınavının 29 Haziran'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Sınav, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak olup başarılı olanlar, mevzuattaki diğer şartları taşıdıkları takdirde bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde bulunabilecekler. Sınav müracaatları 8 Nisan'da başlayacak ve 22 Nisan saat 23.59'da sona erecektir.
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, mart ayında Gaziantep'ten 850 milyon 406 bin dolarlık ihracat yapıldığını söyledi. Ünverdi, üretim, ihracat ve istihdam sağlayan sanayicilerin ülke ekonomisine en büyük katkıyı verdiğini belirterek, herkese teşekkür etti. Gaziantep'in ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 oranında artış göstererek 2 milyar 526 milyon 513 bin dolara ulaştı.
Türkiye, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde 77 bin 309 ton karşılığı 605 milyon 865 bin 60 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracat, miktarda yüzde 9 ve değerde yüzde 34 oranında artış anlamına geliyor. En fazla ihracat yapılan ülkeler ise Almanya, İtalya, Polonya, Fransa ve Hollanda oldu. Fındık ihracatının artış trendinin devam etmesi bekleniyor ve sektör temsilcileri, üretici ve ihracatçının maliyetlerinin düşürülmesi ve finansmana erişim imkanlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguluyor.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bölgenin ihracatı 973,9 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Gaziantep'in ihracatı ise 850,4 milyon dolar oldu. İhracatçılar, sürdürülebilirlik ve yeşil üretim kültürüne odaklanacaklarını belirtti.
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