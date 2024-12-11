Ticaret Bakanlığı'ndan Prefinansman Sistemi Açıklaması

Ekonomi

TİCARET Bakanlığı, Yurt Dışı Lojistik Ağları (YLDA) ile Fuar Alanı Yapımı projelerinin 'Prefinansman Sistemi' kapsamına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen proje, program, statü bazlı destek programlarına yönelik, Prefinansman Sistemi ile firmaların finansman yükünü azaltmak ve kredi kabiliyetlerini artırmak amacıyla başvurularına ön onay, onay verilen şirketlere finansman ve teminat imkanı sağlanıyor. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) ile İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) arasında, ihracatçılara prefinansman imkanı sağlanması ve teminat desteği verilmesi için 26 Eylül 2022 tarihinde protokol imzalandı. 12 Mayıs 2023 tarihinde yapılan ek protokol ile protokoldeki şirket tanımları genişletildi, 21 Mayıs 2024 tarihinde yapılan ek protokol ile ise 'Pazara Giriş Belgesi Desteği' de kapsam içine alındı" denildi. Bugüne kadar imzalanan protokollerle; Pazara Giriş, Küresel Tedarik Zinciri, Tasarım ve Ürün Geliştirme projeleri ile Marka ve Turquality ile e-Turquality (Bilişim Yıldızları) programları, ihracat konsorsiyumları ve e-ihracat konsorsiyumları başvurularına ön onay veya onay verilen firmaların, Türk Eximbank'a prefinansman başvurusu yapabildiği kaydedildi.

'5 ADET PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ'

Açıklamada, "Yapılan yeni ek protokol ile Ticaret Bakanlığı'nca yürütülen Yurt Dışı Lojistik Ağları projeleri ile fuar alanı yapımına yönelik projeler kapsamında yapılan harcamalar, prefinansman kapsamına alındı. Bu çerçevede yapılan ek protokol ile Yurt Dışı Lojistik Ağları projeleri ve fuar alanı yapım desteği için onay alan firmalar finansman ve teminat olanaklarından faydalanabilecek. İhracatın etkin ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin etmek hedefi ile 5449 Sayılı 'Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar', 20 Nisan 2022 tarihli ve 31815 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yurt Dışı Lojistik Ağları kapsamında 2 adedi Amerika, 3 adedi Avrupa merkezli olmak üzere 5 adet proje hayata geçirildi. Söz konusu karar ile tedarik zincirinin önemli bir bileşeni olan Yurt Dışı Lojistik Ağları baştan sona bir sistem olarak ele alınıyor ve aşamalarına göre destekleniyor. Bu sayede önemli pazarlardaki ihracatı sürekli kılınarak altyapı olanakları genişletiliyor. Bununla, yurt dışında teslimat sürelerinin 24 saatin altına inmesi, navlun maliyetlerinin azalması, hızlı gümrükleme ve doğru iade lojistiği ile müşteri memnuniyeti ve marka bilinirliği artırılması, kaliteli ve hızlı katma değerli hizmet sunumu ile Türkiye'nin rekabette öne çıkması amaçlanıyor" ifadelerine yer verildi.

'ULUSLARASI REKABETTE ÖNE ÇIKMAMIZ HEDEFLENİYOR'

Fuarcılık sektörünün, ülkelerin üretimlerinin ihracata dönüştürmesinde önemli bir rol oynadığına işaret edilen açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Fuarlar, bir yandan ülkelerin ticaretinin güçlendirilmesine, diğer yandan küresel ticaretin yeniden şekillendirilmesine katkı sağlıyor. Türkiye'nin fuarcılık alanındaki potansiyeli dikkate alındığında, ülkemizde büyük ölçekli fuar alanlarının yapımının önemli bir ihtiyaç olduğu görülüyor. Ticaret Bakanlığınca uygulanmakta olan 5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında Fuar Alanı Yapım Desteği sunuluyor. Anılan destek ile fuarlara uluslararası katılımı arttırmak üzere yurt içinde gerçekleştirilen ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen; fuar alanı yapımı, alan büyütülmesi, restorasyon veya revize edilmesi gibi faaliyetler destekleniyor. Fuarların prefinansman kapsamına alınmasıyla, Türkiye'de düzenlenen uluslararası fuarlarda, yabancı katılımcıları ağırlayabilecek nitelik ve nicelikte fuar alanlarına sahip olunması ve böylece sektörün ülke ihracatına doğrudan ve dolaylı katkısının artması ve uluslararası rekabette öne çıkmamız hedefleniyor."