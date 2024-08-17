Ticaret Bakanlığı'ndan Reklam Kurulu kararı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan Reklam Kurulu kararı

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, ağustos ayı gündeminde görüşülen 138 dosyadan 128'inin mevzuata aykırı olduğunu belirterek, 16 milyon 257 bin 632 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

17.08.2024 10:09
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TİCARET Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun ağustos ayı gündeminde görüşülen 138 dosyadan 128'i mevzuata aykırı bulunurken; reklam durdurma cezası ile birlikte 16 milyon 257 bin 632 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından 13 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen 348 sayılı toplantıda, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelenmiştir. Reklam Kurulu'nun bu ayki gündeminde görüşülen 138 adet dosyadan 128'i mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında reklam durdurma cezası ile birlikte, toplam 16 milyon 257 bin 632 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Böylece, 2024'ün ilk 8 ayında Reklam Kurulu tarafından toplam 1202 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş olup aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1055 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra, toplam 165 milyon 41 bin 612 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte birçok reklam ve ticari uygulamaya yönelik karar alınan toplantıdan dikkat çekici bazı kararlar şu şekilde sıralandı:

"Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; bir çevrim içi arama motorunda yapılan arama neticesinde görüntülenen sonuç içerisinde yer alan fiyat bilgileri ile o sonuç üzerinden doğrudan ulaşılan internet sitesinde yer verilen fiyat bilgilerinin birbirinden farklılık gösterdiği, dolayısıyla söz konusu arama sonucunun tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiş ve turizm sektöründe faaliyet gösteren yurt dışı merkezli şirkete ait yanıltıcı fiyat teklifi sunan reklam ve tanıtımlara durdurma ve idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Sağlık turizminde tüketicilerin sıklıkla tercih ettiği bir devre mülk tesisinin tanıtımlarının reklam mevzuatı kapsamında incelemesi neticesinde; tesisin termal özelliğe sahip kaplıca alanlarının mühürlenerek kullanıma kapatılmasına karşın reklamlarında havuz görsellerine ve 'termal' ibaresine yer verilerek tüketicileri yanıltıcı tanıtımlarda bulunduğunun tespit edilmesi dolayısıyla söz konusu firma hakkında reklamların durdurulması ve idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

'EKSİK BİLGİLENDİREN REKLAM DURDURULDU'

Reklam Kurulu'nun önceliklerinden birisinin de tüketicilerin satın almayı düşündükleri mal veya hizmetlerin nitelikleri veya bileşenleri konusunda açıkça ve gerçeğe uygun olarak bilgilendirilmesi olduğu kaydedilerek, "Bu yaklaşıma uygun olarak, ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya ait yurt dışı alan adı uzantılı internet sitesinde yayınlanan reklamlarda ürün bileşeninde domuz derisi bulunduğu bilgisine yer verilmesine rağmen Türkiye alan adı uzantılı internet sitesinde aynı ürüne yönelik yayınlanan reklamlarda ürün bileşeninde domuz derisi bulunduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği tespit edilmiş, Kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde tüketicileri eksik bilgilendiren reklamların durdurulmasına ve reklam veren hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan Reklam Kurulu kararı - Son Dakika

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