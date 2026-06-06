Ticaret Bakanlığı'ndan Sahte Servislere Karşı SERBİS - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı'ndan Sahte Servislere Karşı SERBİS

06.06.2026 09:31
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Ticaret Bakanlığı, SERBİS ile sahte servislerden korunmak için tüketicilere güvenli bilgi sunuyor.

Ticaret Bakanlığı, sahte servislere karşı tüketicileri SERBİS ile yetkili servis bilgilerine tek ve güvenilir kaynaktan erişim sunuyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin mağdur edilmesini engellemek amacıyla, yetkili servis görünümünde faaliyet gösteren sahte servislere yönelik denetimlerimizi ve idari yaptırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

"Tüketicilerimiz, satın aldıkları ürünlere ilişkin bakım, onarım ve montaj gibi satış sonrası hizmetlere ihtiyaç duyduklarında sıklıkla internet arama motorları üzerinden yetkili servis arıyor. Ancak bu yöntem her zaman güvenilir sonuçlar vermiyor; tüketicilerimizin sahte yetkili servislerle karşı karşıya kalmasına neden olabiliyor" denilen açıklama şöyle devam etti:

"Arama sonuçlarında üst sıralarda yer alarak görünürlük kazanan bazı kişi veya firmalar, yetkili olmadıkları halde üretici veya ithalatçı firmaların logo ve markalarını izinsiz kullanarak kendilerini "yetkili servis" gibi tanıtıyor ve bu yolla tüketicilerimizi yanıltıyor.

Son yıllarda giderek artan bu tür aldatıcı uygulamalar, hem tüketici mağduriyetlerine yol açıyor hem de firmaların ticari itibarına ve marka değerine zarar veriyor. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte klima, buzdolabı ve derin dondurucu başta olmak üzere birçok üründe artan servis ihtiyacı, sahte servis faaliyetlerinde de belirgin bir artışa neden oluyor."

Sahte servisler tüketicilerin haklarına ve güvenliğine yönelik tehditleri şöyle sıralandı:

"Sahte servisler nedeniyle tüketicilerimiz; Fahiş servis ücretleri ödüyor, Orijinal olmayan yedek parçalarla karşılaşıyor, Ürünlerini hasarlı veya hiç onarılmadan geri alıyor, Yetkisiz müdahaleler nedeniyle ürünleri garanti kapsamı dışında kalıyor, Hatta bazı durumlarda ürünlerini tamamen kaybedebiliyor.

Bunun yanı sıra, kişisel verilerin talep edilmesi suretiyle dolandırıcılığa varan uygulamalarla da karşılaşılabiliyor."

SERBİS ile tüketicilerin yetkili servis bilgilerine güvenli erişiminin desteklendiği vurgulanarak şu bilgilere yer verildi:

"Bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla geliştirdiğimiz Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) ile tüketicilerimiz, yetkili servislere ilişkin bilgilere tek ve güvenilir bir kaynaktan kolaylıkla ulaşabiliyor. Sisteme www.servis.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanıyor.

Ticaret Bakanlığı olarak, yaptığımız düzenlemelerle üretici ve ithalatçı firmalara, tüm yetkili servis bilgilerini sisteme eksiksiz girme ve güncel tutma yükümlülüğü getirdik.

Tüketicilerimizin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamamaları için; servis hizmeti almadan önce ürünün üretici veya ithalatçı firma bilgilerini kontrol etmeleri, internet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu ise üretici veya ithalatçı firmaların resmi internet siteleri veya SERBİS üzerinden teyit etmeleri büyük önem taşıyor.

"SERBİS ile güvenli ticaret, güçlü koruma" anlayışıyla, yetkili servis görünümünde hizmet veren sahte servislere yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan Sahte Servislere Karşı SERBİS - Son Dakika

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