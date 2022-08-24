Halı ihracatçıları Mısır'da temaslarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Halı ihracatçıları Mısır'da temaslarını sürdürüyor

24.08.2022 16:21
Halı ihracatçıları Mısır'da temaslarını sürdürüyor

Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen ticaret heyeti çerçevesinde, Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekilleri Ahmet Fikret Kileci, Ahmet Güleç ve TİM yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Güneydoğu...

Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen ticaret heyeti çerçevesinde, Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekilleri Ahmet Fikret Kileci, Ahmet Güleç ve TİM yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve beraberindeki GAHİB heyeti düzenlenen program çerçevesindeki temaslarını gerçekleştirdi.

Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ticaret Heyeti içerisinde yer alan Güneydoğulu halı ihracatçıları Mısır'a yönelik ihracatın arttırılması ve bu ülkede yaşanan sıkıntıların giderilebilmesi için gerekli temaslarda bulundu. Ziyareti değerlendiren GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, "Mısır'ın başkenti Kahire'ye yönelik gerçekleştirilen, TİM Başkan Vekillerimiz Ahmet Fikret Kileci, Ahmet Güleç ve TİM Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımlarının yanı sıra, Genel Ticaret Heyeti'nde birçok sektör temsilcileri gibi GAHİB sektör temsilcileri de yer aldı. Kahire'de gerçekleştirilen ticaret heyetinde sektörümüzle ilgili gerek Mısırlı yetkililere gerekse Mısır'da bulunan alıcılara sektöre ilişkin bilgiler verdik. Umuyoruz ki kısa sürede Mısır'la ticaretimizin istenen düzeylere gelmesidir. Mısır pazarı Türk halı sektörü için önemli pazarlar arasında yer almaktadır. Son yıllarda bu ülke ile yaşanan sıkıntılar, ihracatta da kendisini hissettirmektedir. Önümüzdeki süreçte Mısır'la ilişkilerimizin gelişeceğine ve yeni bir dönem başlayacağına inanıyoruz. 2022 yılının yedi aylık sürecinde birliğimizden Mısır'a 10 milyon 265 bin dolarlık, Türkiye genelinden ise 13 milyon 341 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildi. Halı ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre bölgemizden yüzde 68,4'lük, Türkiye genelinden ise yüzde 80,7'lik bir düşüş göstermiştir. Temel amacımız gerek sektörümüz gerekse bölgemiz için önemli bir Pazar olan Mısır'la ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaretimizin eski düzeylere ulaşmasıdır. Mısır'da bulunduğumuz süre içerisinde bizlerden desteklerini esirgemeyen Türkiye Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısır Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Hakan Atay ile Türk Büyükelçiliği görevlilerine teşekkür ediyoruz" dedi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
DENİB, Mısır Ticaret Heyeti programında yerini aldı DENİB, Mısır Ticaret Heyeti programında yerini aldı Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Şen: 'Mısır ile dış ticaret hacmimizde artış yaşanması öngörülüyor' Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Şen: 'Mısır ile dış ticaret hacmimizde artış yaşanması öngörülüyor'
Kaynak: İHA

Ahmet Fikret, Türkiye, Kahire, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Halı ihracatçıları Mısır'da temaslarını sürdürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:06 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı
15:57 Fener'in teknik patronu Jesus'tan "yabancı sınırı" itirafı: Alışmam gereken bir problem var
15:40 İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...
15:26 Bu boks maçı tarihe geçer! Tyson Fury, Oleksandr Usyk'in meydan okumasını kabul etti
15:29 Şırnak'ta 3 çocuğunu ve eşini katleden adamdan ilk ifade: Sesler duydum, beni öldüreceklerini düşündüğüm için sıktım
15:23 Beşiktaş, İngiliz devinden Dele Alli'yi kiraladı
15:22 Ünlü oyuncu Sinem Uslu, kemoterapi tedavisi gören annesi kan bağışında bulunulmasını istedi
15:04 CHP'li Torun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: Sen saltanat gemisindesin ama biz Bandırma Vapuru'ndayız!
14:44 ABD'den Ukrayna'ya 'Bağımsızlık Günü' yardımı! 2,98 milyar dolarlık silah gönderilecek
14:44 Ukrayna Premier Ligi'nde yeni sezon savaşın gölgesinde başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 16:21:13. #1.12#
SON DAKİKA: Halı ihracatçıları Mısır'da temaslarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement