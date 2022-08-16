Eskişehirli galericiler, "Bu karar stokçulara büyük darbe indirecek" - Son Dakika
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Eskişehirli galericiler, "Bu karar stokçulara büyük darbe indirecek"

16.08.2022 12:27
Eskişehirli galericiler, "Bu karar stokçulara büyük darbe indirecek"

Ticaret Bakanlığı'nın, otomotiv sektöründe fiyat artışlarının önüne geçilmesi için planlanan yeni düzenleme ile ilgili açıklaması, Eskişehir'deki galericiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ticaret Bakanlığı'nın, otomotiv sektöründe fiyat artışlarının önüne geçilmesi için planlanan yeni düzenleme ile ilgili açıklaması, Eskişehir'deki galericiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Otomotiv sektöründe fiyatlar artışlarının önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidildi. Ticaret Bakanlığı, sıfır araç satışı için planlanan yeni uygulamayı resmen duyurdu. Bakanlık, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" ifadelerine yer verdi. Bununla birlikte, Eskişehir'de bulunan galeri işletmecileri de alınan karardan duydukları memnuniyeti belirterek kararın arkasında olduklarını belirttiler.

"Şirketler stokçuluk ve rantçılık yapmaya çalışıyor"

36 yıldır galeri işletmeciliği yapan Yılmaz Yalçınkaya, kararın stokçulara büyük darbe indireceğini söyledi. Büyük araç satışı yapan şirketlerin piyasaya en büyük zararı verdiğini ifade eden Yalçınkaya, "Biz galericiler olarak genellikle ikinci el araçlar satmaya çalışıyoruz. Güzel bir karar olduğunu düşünüyorum. Öte yandan bizim için çok daha iyi bir karar olacak. Ben bir galerici olarak bu açıklamaya seviniyorum. Bizim, araç satan büyük otomobil şirketleri veya sıfır araç satan galericileri gibi bir avantajımız yok. Onlar 100 tane aracı rahatlıkla stoklayabiliyorlar. Bu durum sürekli bizim zararımıza oluyordu. Bizim rahat hareket etmemiz engelleniyordu. Bu şirketler bir yerde stokçuluk ve rantçılık yapmaya çalışıyorlar. O yüzden bizim için çok değerli bir karar olacak" dedi.

"Memlekette araç piyasasının durmasının sebebi maalesef büyük şirketler"

Sıfır araç piyasasının kararın ardından canlanacağını ifade eden Yalçınkaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Bundan sonra sıfır araç alan kişiler, ona göre tedbirlerini alacak. Aldığı arabanın 6 ay boyunca ceremesini çekecek. Bu arkadaşlar 6 ay ve 6 bin kilometre binip öyle satsınlar. Kar edecekse öyle etsinler. Zaten 10 tane aracı aynı anda alıyorsa bu bir sorundur. O kişi, benim için stokçuluk yapıyordur. Ben bu sene iki bayram arasında almak için araç bulamadım. Bazıları 6 aydır araç satamadığını iddia ediyor. Bu çok yanlış. Bu kişinin aracı 6 ayda satamamasının tek sebebi 300 bin TL değerindeki araca 350 bin TL istemiştir. Bu arkadaşlar her gün araç fiyatının üstüne 10 bin TL koyuyorlardı. Bu memlekette araç piyasasının durmasının sebebi maalesef büyük araç şirketleridir. Şu an piyasada en az 10-15 milyon arası araç vardır. Şimdi kararla birlikte stokta bulunanların hepsi ortaya çıksın. Bundan sonra sıfır araçların hepsi piyasaya sürülecek ve piyasa canlanacak. 6 ay tutmamak için herkes elinden çıkaracaktır. Bu yüzden çok güzel bir karar alınmış. Kararı alanları tebrik ediyorum." - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
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2. el araç satışına getirilen 6 ay ve 6 bin km şartları açıklık getirildi! İşte düzenlemeden muaf olan araçlar... 2. el araç satışına getirilen 6 ay ve 6 bin km şartları açıklık getirildi! İşte düzenlemeden muaf olan araçlar... Eskişehir'de bir araçta 157 adet tarihi sikke ele geçirildi Eskişehir'de bir araçta 157 adet tarihi sikke ele geçirildi
Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Eskişehir, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehirli galericiler, 'Bu karar stokçulara büyük darbe indirecek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirli galericiler, "Bu karar stokçulara büyük darbe indirecek" - Son Dakika
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