Ticaret Bakanlığı, Okul Ürünleri Denetimlerini Hızlandırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Okul Ürünleri Denetimlerini Hızlandırdı

Ticaret Bakanlığı, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerine hız verdi. Denetimlerde güvensiz ürünlere karşı sıfır tolerans ilkesi benimseniyor.

15.08.2024 10:17
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Ticaret Bakanlığı, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerine hız verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için okul alışverişlerinin yapıldığı, başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere, perakende ürün satışı yapılan işletmelerde fiyat etiketi denetimlerinin yoğun şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde çocukların sağlığını olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olmak amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, denetimlerin "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesi çerçevesinde sürdürüldüğüne işaret edildi.

Açıklamada, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ticaret denetmenlerince imalatçı, ithalatçı ve toptancılarda yönelik gerçekleştirilen denetimlerle güvensiz ürünlerin tüketicilere ulaşmasının engellendiği vurgulandı.

"Çocukları korumak amacıyla her türlü tedbir kararlılıkla alınıyor"

Denetimler kapsamında kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, çocuk ayakkabıları ve okul kıyafetleri gibi ürünlerin çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımlar açısından akredite laboratuvarda yapılan testlerle incelendiği bildirilen açıklamada, ürünlerin oluşturabilecekleri risklerin tespitinin yanı sıra tüketicilerin doğru şekilde bilgilendirilmeleri amacıyla etiket bilgilerinin de kontrol edildiği kaydedildi.

Açıklamada, denetimler sonucunda güvensiz bulunan ürünlerin bilgilerinin "guvensizurun.ticaret.gov.tr" adresinden erişilebilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketicilerle paylaşılacağına işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrıca güvensiz ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak toplatılması sağlanacak, bu ürünlerin imalatçı ve ithalatçılarına idari para cezası uygulanacak. Güvensiz bulunan ürünlerin 'sağlığa zararlı madde içermez' gibi reklam ve tanıtımlarının olduğunun tespit edilmesi durumunda Bakanlık bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca inceleme başlatılacak."

İmalatçıların, ithalatçıların ve dağıtıcıların mevzuat hakkında bilgilendirilmesine yönelik rehberlik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, çocukların sağlık ve güvenliklerinin korunması amacıyla her türlü tedbirin kararlılıkla alındığının altı çizildi.

"Oyuncak niteliğindeki ürünlerde CE işaretine dikkat edilmeli"

Açıklamada, tüketicilerin ürün satın alırken dikkat etmeleri gereken hususlara da dikkat çekildi.

Kırtasiye ürünlerinde imalatçı ve ithalatçının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünlerin tercih edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Markası ve modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünler satın alınmalı. Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair uyarıların bulunup bulunmadığına bakılmalı. Boya malzemeleri, oyun hamurları, parmak boyaları gibi oyuncak niteliğindeki ürünlerde CE işaretinin bulunmasına dikkat edilmeli. Tekstil ve ayakkabı ürünlerinde ise içeriği gösteren etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olması zorunludur. Çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon, bağcık, küçük parça içeren süslemeler gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmeli."???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, Okul Ürünleri Denetimlerini Hızlandırdı - Son Dakika

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