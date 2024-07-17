Ticaret Bakanlığı Operasyonunda 87 Araç Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Operasyonunda 87 Araç Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin ve Edirne'de gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 72 milyon 425 bin lira değerinde 87 araç ele geçirildi. Mersin operasyonunda kaçakçılıkla mücadele kapsamında 72 elektrikli araca el konulurken, Edirne operasyonunda turistik kolaylıklardan faydalanılarak ülkeye getirilen ve usulsüz işlemlerle kullanıma sokulmak istenen 15 araç tespit edildi. Soruşturmalar devam ediyor.

17.07.2024 09:45
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin ve Edirne'de gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 72 milyon 425 bin lira değerinde 87 araç ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele amacıyla yürüttüğü risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucunda, başka eşya olarak beyan edilen 72 elektrikli araca el konuldu.

Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda da turistik kolaylıklardan faydalanılarak Türkiye'ye getirilen, parçalanıp, şase ve plakası değiştirilerek kullanıma sokulmak istenen 15 araç tespit edildi.

Böylece, iki operasyonda usulsüz işlemlerle ülkeye sokulmak istenen 72 milyon 425 bin lira değerinde 87 araç ele geçirildi.

Soruşturmalar, ilgili cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı Operasyonunda 87 Araç Ele Geçirildi - Son Dakika

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