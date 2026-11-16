Ticaret Bakanlığı, tarihsiz '%80 indirim' reklamı yapan mağazaya ceza verdi

Ticaret Bakanlığı, bir mağazada '%80 İndirim' başlığıyla yapılan tanıtımlarda kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmemesi nedeniyle idari para cezası ve reklamların durdurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede bir mağazada '%80 İndirim' başlığıyla yapılan tanıtımlarda kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmediği tespit edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda ilgili işletmeye, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 14/1 ve 32/1'inci maddeleri ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61'inci maddesi hükümlerine aykırılık nedeniyle idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi. Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşımızın reklamlar ve kampanyalar ile ilgili doğru bilgilendirilmesini sağlamaya yönelik denetim ve incelemelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.