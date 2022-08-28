Buna göre, Mersin'in Akdeniz ilçesi, Karaduvar SB Mahallesi Mersin Serbest Bölgesi'nde Ticaret Bakanlığı tasarrufunda bulunan üstyapı, verilecek ruhsat süresine bağlı olarak kullandırılacak. Bu amaçla bölgede faaliyet göstermek isteyen yatırımcılardan dolar bazında teklif alınacak.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanlığı, Mersin Serbest Bölgesi'ndeki taşınmazı kullanıma sunmak için ilana çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.