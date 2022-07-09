Ticaret Bakanlığı, turizm sektöründeki aldatıcı tanıtım ve reklamları inceliyor - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, turizm sektöründeki aldatıcı tanıtım ve reklamları inceliyor

09.07.2022 11:36
Ticaret Bakanlığı, turizm sektöründeki aldatıcı tanıtım ve reklamları inceliyor

Tatil sezonuyla birlikte turizm sektöründe artışa geçen aldatıcı ve yanıltıcı tanıtımlara ilişkin inceleme ve değerlendirmeler sürüyor.

Tatil sezonuyla birlikte turizm sektöründe artışa geçen aldatıcı ve yanıltıcı tanıtımlara ilişkin inceleme ve değerlendirmeler sürüyor.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, tatil sezonuyla turizm tesislerine yönelik reklamlarda artış yaşanıyor.

Otel ve diğer turizm işletmelerine ait tüketicilere yönelik çeşitli mecralarda gerçekleştirilen söz konusu tanıtımlarda birtakım aldatıcı ve yanıltıcı tanıtımlarla karşı karşıya kalınıyor.

Turizm sektörüne ilişkin reklamlarda özellikle, sahip oldukları ya da işlettikleri konaklama tesisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığından "Turizm İşletmesi veya Turizm Yatırımı Belgesi" bulunmamasına karşın "yıldızlı otel" tanıtımı yapılması ya da "3 Yıldızlı Otel Turizm İşletme Belgesi"ne sahip iken "4 yıldızlı otel" şeklinde yapılan tanıtımlar gibi aldatıcı reklam uygulamalarıyla karşılaşılıyor.

Tüketicilere yönelik bu aldatıcı tanıtımlarda, konaklama tesislerinin sahip olmadıkları özelliklere ilişkin ya da sahip oldukları özelliklerin farklı şekilde yorumlanmasına sebebiyet verecek şekilde ifade ve görsellere yer veriliyor.

Tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım gerçekleştiren bu işletmelere yönelik olarak Reklam Kurulunca incelemeler gerçekleştirilirken, özellikle internet aracılığıyla yayımlanan her bir tanıtım hakkında 155 bin 712 lira idari para cezası uygulanabiliyor. Ayrıca, idari işleme konu ihlalin 1 yıl içinde tekrar edilmesi halinde 10 katına kadar idari para cezası uygulanabiliyor.

Bu kapsamda, 2020 ve 2021 yılları Reklam Kurulu faaliyetleri kapsamında, 157 turizm sektörüne ilişkin dosyadan 140'ı, ilgili mevzuata aykırı bulunurken 17'sinin ise mevzuata aykırı olmadığı değerlendirildi. Aykırı bulunan 140 dosyadan 82'sine reklam durdurma cezası, 58'ine ise 4 milyon 851 bin 151 lira idari para cezası uygulandı.

Bu yıl da Reklam Kurulu, turizm sektöründe gerçekleştirilen tanıtımlara ilişkin inceleme ve değerlendirmelerine devam ederken, mevzuata aykırı, yanıltıcı ve aldatıcı tanıtımlarla ilgili olarak idari yaptırımlar tesis ediyor.

Turizm sektörüne ilişkin olarak yanıltıcı ifadeler ve görseller içeren tanıtımlar hakkında tüketiciler, E-Devlet üzerinden "Reklam ve Haksız Ticari Uygulama Şikayeti" bölümünden veya CİMER üzerinden Bakanlığa şikayetlerini ulaştırabiliyorlar.

Ayrıca, tüketiciler, yaşadıkları mağduriyet hakkında uyuşmazlığın çözümü amacıyla, uyuşmazlık konusunun parasal değerini de dikkate alarak, tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine fatura, satış fişi gibi belgelerle başvurabilirler.

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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Tatil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, turizm sektöründeki aldatıcı tanıtım ve reklamları inceliyor - Son Dakika

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