Ticaret Bakanlığından Taşınmaz Ticareti Kamu Spotu Videosu

Ticaret Bakanlığı, "taşınmaz ticareti" konusunda farkındalık oluşturması amacıyla hazırlanan kamu spotu videosunu yayımlandı.

Bakanlıktan, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından, taşınmaz ticareti konusunda farkındalık oluşturması amacıyla hazırlanan kamu spotu videosuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu kamu spotu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 10. maddesinin 5. fıkrasına göre, 'kamu yararına yönelik spot film' olarak kabulü ve yayın kuruluşlarında yayınlanmasının önerilmesi, yayın süresinin ve oranının, reklamlar için ayrılan süre ve oranların hesaplarında dikkate alınmaması ifade edilmiş olup, RTÜK'ün resmi internet sitesinde 'Öncelikli Yayınlar Kamu Spotları' bölümüne eklenmiştir."