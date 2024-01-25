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Ticaret Bakanlığından Taşınmaz Ticareti Kamu Spotu Videosu - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığından Taşınmaz Ticareti Kamu Spotu Videosu

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ticareti konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan kamu spotu videosunu yayımladı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından kamu yararına yönelik spot film olarak kabul edilen video, yayın kuruluşlarında yayınlanması önerilen ve reklam sürelerine dahil edilmeyen bir içerik olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığından Taşınmaz Ticareti Kamu Spotu Videosu
25.01.2024 - 21:09,
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Ticaret Bakanlığı, "taşınmaz ticareti" konusunda farkındalık oluşturması amacıyla hazırlanan kamu spotu videosunu yayımlandı.

Bakanlıktan, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından, taşınmaz ticareti konusunda farkındalık oluşturması amacıyla hazırlanan kamu spotu videosuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu kamu spotu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 10. maddesinin 5. fıkrasına göre, 'kamu yararına yönelik spot film' olarak kabulü ve yayın kuruluşlarında yayınlanmasının önerilmesi, yayın süresinin ve oranının, reklamlar için ayrılan süre ve oranların hesaplarında dikkate alınmaması ifade edilmiş olup, RTÜK'ün resmi internet sitesinde 'Öncelikli Yayınlar Kamu Spotları' bölümüne eklenmiştir."

Kaynak: AA
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