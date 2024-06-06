Ticaret Borsalarında 358 Bin Ton Fındık İşlem Gördü

Ekonomi

Ticaret borsalarında Ağustos 2023-Nisan 2024 döneminde 358 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, söz konusu 9 aylık dönemde borsalarda 358 bin 314 ton fındık satıldı.

En fazla işlem, 92 bin 342 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti 77 bin 156 tonla Ordu, 37 bin 182 tonla Düzce/ Bolu izledi.

GTB'de ise 35 bin 492 ton fındık işlem gördü.