Ticaret Borsalarında Ağustos 2023-Mart 2024 Döneminde 337 Bin Tonu Aşkın Fındık İşlem Gördü - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Borsalarında Ağustos 2023-Mart 2024 Döneminde 337 Bin Tonu Aşkın Fındık İşlem Gördü

Ticaret Borsalarında Ağustos 2023-Mart 2024 Döneminde 337 Bin Tonu Aşkın Fındık İşlem Gördü

Giresun Ticaret Borsası (GTB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki 21 ticaret borsasında Ağustos 2023-Mart 2024 döneminde toplamda 337 bin 301 ton fındık satıldı. En fazla işlem Sakarya'da gerçekleşirken, GTB'de ise 33 bin 31 ton fındık işlem gördü.

08.05.2024 09:25
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Ticaret borsalarında Ağustos 2023-Mart 2024 döneminde 337 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, söz konusu 8 aylık dönemde borsalarda 337 bin 301 ton fındık satıldı.

En fazla işlem, 871 bin 507 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti 70 bin 622 tonla Ordu, 35 bin 442 tonla Düzce/ Bolu izledi.

GTB'de ise 33 bin 31 ton fındık işlem gördü.

Kaynak: AA

Sakarya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Borsalarında Ağustos 2023-Mart 2024 Döneminde 337 Bin Tonu Aşkın Fındık İşlem Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Borsalarında Ağustos 2023-Mart 2024 Döneminde 337 Bin Tonu Aşkın Fındık İşlem Gördü - Son Dakika
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