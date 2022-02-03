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Ticaret borsalarında yaklaşık 300 bin ton fındık işlem gördü - Son Dakika

Ticaret borsalarında yaklaşık 300 bin ton fındık işlem gördü

03.02.2022 10:43
Ticaret borsalarında yaklaşık 300 bin ton fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında Ağustos-Aralık 2021 döneminde yaklaşık 300 bin ton fındık işlem gördü.

Ticaret borsalarında Ağustos- Aralık 2021 döneminde yaklaşık 300 bin ton fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Ağustos-Aralık 2021 döneminde borsalarda toplam 299 bin 706 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 69 bin 62 tonla Ordu'da gerçekleştirildi. Bu kenti 64 bin 336 tonla Sakarya, 43 bin 789 tonla Giresun izledi.

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Ticaret, Giresun, Aralık, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticaret borsalarında yaklaşık 300 bin ton fındık işlem gördü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ticaret borsalarında yaklaşık 300 bin ton fındık işlem gördü - Son Dakika
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