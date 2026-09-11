Ticaret satış hacmi temmuzda aylık yüzde 2,5 azaldı, perakende yüzde 10,4 arttı

Ticaret satış hacmi temmuzda yıllık bazda yüzde 0,6 azalırken, perakende satış hacmi yüzde 10,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre ticaret satış hacmi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,5 azaldı.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı satış hacmi yüzde 0,9, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,2 artış kaydetti. Toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 4,5 geriledi.

Ticaret satış hacmi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı satış hacmi yüzde 9,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,2 düşerken perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 10,4 yükseldi.