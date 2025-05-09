Ticaret Savaşı Almanya'da İstihdamı Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ticaret Savaşı Almanya'da İstihdamı Tehdit Ediyor

Allianz Trade'e göre, ABD-Çin ticaret savaşında anlaşılamazsa Almanya'da 25 bin istihdam kaybı yaşanabilir.

09.05.2025 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Allianz Trade'in araştırmasına göre, Washington ile Pekin arasındaki ticaret savaşı Alman sanayisinde önemli istihdam kayıplarına yol açabilecek.

Allianz Trade, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının Alman ekonomisine etkisine ilişkin analizini yayınladı.

Buna göre, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında bir anlaşmaya varılamazsa, Çinli ihracatçılar başta Almanya olmak üzere Avrupa pazarlarına giderek daha fazla yönelecek.

Allianz Trade kıdemli ekonomisti Jasmin Gröschl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Çin mallarının özellikle Almanya'ya yönelmesi ve artan rekabet nedeniyle, Almanya'da 17 bin ila 25 bin imalat istihdamının kaybedileceğini tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Gröschl, özellikle makine mühendisliği, tekstil endüstrisi, metalik olmayan mineral ürünler, elektronik, bilgisayar ve motorlu taşıtlar endüstrisinin risk altında olduğunu belirterek, bunun da 8 milyon kişilik Alman sanayisindeki toplam istihdamın yaklaşık yüzde 0,2 ila yüzde 0,3'üne denk geldiğini kaydetti.

Küresel ticaret dinamiklerinin tarife savaşı nedeniyle dengesini kaybettiğini ifade eden Gröschl, "Alman şirketleri iki cephede baskı altında. Birincisi, artan rekabet ve Çin'le yakından bağlantılı tedarik zincirleri, ikincisi ise dış pazarları da giderek daha fazla etkileyen güçlü ihracat odaklı Alman iş modeli. Bu durum hem büyüyen pazarlar hem de diğer AB ülkeleri için geçerlidir. Özellikle yüksek kaliteli ve zorlu sektörlerde Çin'den ithal edilen ürünler Alman mallarıyla giderek daha fazla rekabet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Allianz Trade'in analizine göre, ikili anlaşmalar olmaksızın Çin'in ABD'ye ihracat kaybı 239 milyar dolara kadar çıkabilir. Çinli şirketler muhtemelen diğer uluslararası satış pazarlarına girmeye çalışacak ve bu nedenle Avrupa Birliği'ne (AB) yaklaşık 80 milyar dolar ihracat yapabilecek.

Araştırmaya göre, tarifeler konusunda anlaşma sağlanamazsa, önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 33 milyar dolar değerinde mal Almanya'ya girebilir. Bu da Almanya'nın toplam ithalatını yüzde 2,5 artırabilir.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Almanya, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Savaşı Almanya'da İstihdamı Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim
Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor
112’ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı Cezası artırıldı 112'ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı! Cezası artırıldı
UEFA Konferans Ligi’nde finalin adı belli oldu UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:55
Fenerbahçe’de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
08:37
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
08:25
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha
Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 21:18:02. #7.13#
SON DAKİKA: Ticaret Savaşı Almanya'da İstihdamı Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.