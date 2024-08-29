Ticari Gayrimenkul Fiyatları 2024 İkinci Çeyrekte Arttı

Ekonomi

(ANKARA) - Ticari gayrimenkul fiyat endeksi (TGFE), 2024'ün ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 arttı. TGFE, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 64,7 oranında artarken reel olarak ise yüzde 4,4 oranında azaldı.

TCMB, 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin TGFE verilerini yayımladı. 2024 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 oranında artan TGFE, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 64,7 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 4,4 oranında azaldı.

Türkiye genelinde, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8 oranında artan dükkan fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 66,7 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 3,2 oranında azaldı.

Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,8 oranında artan ofis fiyat endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 54,2 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 10,5 oranında azalma gösterdi.

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir'in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 3, 11,1 ve 5,9 oranlarında arttı.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 51,5, 72,1 ve 62 oranlarında artış gösterdi.