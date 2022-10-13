TÜİK: Ağustosta 799 bin 135 ton inek sütü toplandı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ticari süt işletmecileri tarafından ağustosta 799 bin 135 ton inek sütü toplandığını, miktarın geçen yıla göre yüzde 2,9 azaldığını duyurdu.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, ticari süt işletmeleri tarafından ağustosta toplanan inek sütü miktarı, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 2,9, geçen yılın ocak-ağustos dönemine göre yüzde 2,5 azaldı. Geçen yılın ağustos ayına göre içme sütü üretimi yüzde 15,7, tereyağı üretimi yüzde 5,5 ve yoğurt üretimi yüzde 1,9 artarken; ayran üretimi yüzde 5,9, inek peyniri üretimi yüzde 4,1 azaldı. Geçen yılın ocak-ağustos dönemine göre ise tereyağı üretimi yüzde 26,9, ayran üretimi yüzde 13,9, yoğurt üretimi yüzde 3,6 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 5,5 ve içme sütü üretimi yüzde 1 azaldı.

Temmuzda 843 bin 364 ton olan ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, ağustos ayında yüzde 5,2 azalarak 799 bin 135 ton oldu. Temmuzda 127 bin 386 ton olan içme sütü üretimi ise ağustos ayında yüzde 4,9 azalarak 121 bin 125 ton olarak gerçekleşti.