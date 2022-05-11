TİGEM 64 baş Jersey ırkı sığır satacak - Son Dakika
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TİGEM 64 baş Jersey ırkı sığır satacak

11.05.2022 08:08
TİGEM 64 baş Jersey ırkı sığır satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesine ait 64 baş Jersey ırkı sığır açık artırma usulüyle satılacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesine ait 64 baş Jersey ırkı sığır açık artırma usulüyle satılacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 64 baş Jersey ırkı sığırın partiler halinde canlı kilogram üzerinden açık artırma usulüyle satışı gerçekleştirilecek.

Söz konusu ihale, 25 Mayıs Çarşamba saat 14.00'te Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yapılacak.

Geçici teminatın toplam 56 bin 50 lira olduğu ihaleye ilişkin şartname, TİGEM'de görülebilecek.

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Gazete, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TİGEM 64 baş Jersey ırkı sığır satacak - Son Dakika


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