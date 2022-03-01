TİGEM arazisinde süs bitkisi üretip ihraç ediyorlar - Son Dakika
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TİGEM arazisinde süs bitkisi üretip ihraç ediyorlar

01.03.2022 11:13
TİGEM arazisinde süs bitkisi üretip ihraç ediyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Yalova'daki arazisini kiralayıp yaklaşık 10 yıldır üretim yapan 40 ortaklı süs bitkileri firması, ürünlerini yurt içi pazarların yanı sıra yurt dışındaki alıcılarla buluşturuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Yalova'daki arazisini kiralayıp yaklaşık 10 yıldır üretim yapan 40 ortaklı süs bitkileri firması, ürünlerini yurt içi pazarların yanı sıra yurt dışındaki alıcılarla buluşturuyor.

Süs bitkileri sektöründe Türkiye'nin önde gelen illerinden Yalova'da 40 üretici firmanın ortaklığında 2012'de kurulan şirket, mevsimlik, dış ve iç mekan süs bitkileri ile kesme çiçek üreterek ihracat ve istihdama katkı sunuyor.

Kesme çiçekte orkide, lale, gül ve antoryumun aralarında olduğu onlarca çeşidi bulunan, mevsimlik olarak şakayık, şebboy, çuha, sardunya gibi çiçekler yetiştiren şirketin ürünleri yaklaşık 20 ülkeye gönderiliyor. TİGEM'den 30 yıllığına kiralanan 1541 dekar alanda yetiştirilen ürünler yurt dışında en çok İtalya'dan rağbet görüyor.

Yalova Garden AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Yalçın, AA muhabirine, Yalova'da süs bitkisi yetiştiriciliğinin geçmişinin yaklaşık 60 yıl öncesine dayandığını söyledi.

Üreticilerin küçük ölçekli arazilerde üretim imkanlarının yetersizliğinden dolayı sektörden çekilmeye başladığı dönemde şirketi kurup TİGEM'den arazi kiraladıklarını belirten Yalçın, "Burası teşvikle değil, kendiliğinden oluşan bir kümelenme modeli oldu. Buradaki insanlar daha önce üreticiydi. 40 kişi bir araya gelerek bu şirketi kurduk ve burada bu kıymetli işi yapıyoruz. Ülke ekonomisine ve istihdamına çok ciddi katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

"Binlerce insan bu sektörde istihdam ediliyor"

Yalçın, projeye 36 milyon lira yatırım bedeli ve 500 kişi istihdam etme garantisiyle başladıklarını dile getirdi.

Tesise belki 10 kat daha fazla yatırım yapıldığını, doğrudan istihdamın ise 1000 kişi civarında olduğunu aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"Dolaylı olarak tarım ve orman köylüsü buraya ürün yapıyor. Bunlarla birlikte binlerce insan bu sektörde istihdam ediliyor. Ayrıca ürün ihtiyaçlarını karşılamak üzere yan sanayiler var. Bunlarla alakalı sağlıklı bir veri elimizde yok. Buraya daha önce ürünlerin çoğu ithal geliyordu. Tabii sektör sürekli kendini güncelleyerek bu ürünleri burada üretmeyi başardı. Kıymetli üreticilerimiz var. Mesela orkide üreticimiz, yanılmıyorsam Türkiye'deki bir veya iki tesisten biri. Daha önce ithal gelen ürünleri biz bu 10 yıl içinde ihracata çevirdik. Bu ürünleri artık biz burada üretiyoruz hatta İtalya'ya yani bu işin kaynağına ihraç edebiliyoruz."

Kendi firmasının 12 dış ülkeye ürün gönderdiğini, bunun yanı sıra Yalova Garden AŞ'den ürün alıp farklı ülkelere pazarlayanlar olduğunu bildiren Yalçın, ortakların tamamının ihracat yaptığını belirtti.

Ümit Yalçın, firmasının cirosunun yüzde 70'inin ihracattan karşılandığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Diğer ortaklarımız da aynı şekilde ağırlıklı olarak yurt dışına çalışıyor. 10 yılda getirdiğimiz bu nokta ülkemiz için çok kıymetli. Bizim firmamız Ürdün, Libya, Irak, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Makedonya, Romanya ve İtalya gibi ülkelere ürün gönderiyor. Başka ülkelere gönderen firmalar da var. Biz çalı üzerine üretim yapıyoruz. Çalıda 350'ye yakın çeşidimiz var. Bu çeşitlere her sene yenilerini katıyoruz. Tüm dünyaya bakıp ona göre ürün yapmaya çalışıyoruz."

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Togo Cumhuriyeti, Yalova, İtalya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TİGEM arazisinde süs bitkisi üretip ihraç ediyorlar - Son Dakika


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