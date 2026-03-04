TİGEM'den Fıstık Çamı Kozalağı İhalesi - Son Dakika
TİGEM'den Fıstık Çamı Kozalağı İhalesi

04.03.2026 08:38
TİGEM, 2026 yılı için 5 bin kg fıstık çamı kozalağını açık artırma ile satacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2026 yılı istihsali tahmini olan 5 bin kilogram fıstık çamı kozalağını tek parti halinde açık artırma usulüyle satışa çıkardı.

TİGEM'in ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 2026 yılı istihsali tahmini 5 bin kilogram fıstık çamı kozalağı, toplama işi müşteriye ait olmak üzere götürü olarak tek parti halinde açık artırma usulüyle ihale edilecek.

İhale, 16 Mart saat 11.00'de işletme merkezinde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhalede muhammen bedel kilogram başına 20 lira, toplam muhammen tutarı 100 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye ilişkin şartname TİGEM'in "https://www.tigem.gov.tr" internet adresinde veya işletmede görülebilecek.

Kaynak: AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ekonomi, Son Dakika

TİGEM'den Fıstık Çamı Kozalağı İhalesi
