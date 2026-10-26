TİGEM Polatlı, 2 bin 906 ton mahsul buğdayı için 30 Ekim'de ihale düzenleyecek

TİGEM Polatlı, 2 bin 906 ton mahsul buğdayı için 30 Ekim'de ihale düzenleyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2026 yılı için 2 bin 906 ton mahsul buğdayı 14 parti halinde satışa çıkarıyor. Açık artırma usulüyle yapılacak ihale 30 Ekim Cuma saat 10.30'da Polatlı Ticaret Borsası'nda gerçekleşecek, muhammen bedel toplamı 55 milyon 214 bin lira.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2 bin 906 ton mahsul buğdayın satışını yapacak.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre işletme, 2026 yılı için 1000 ton "bezostaja-1", 1427 ton "Selamibey" ve 479 ton "Tosunbey" olmak üzere toplam 2 bin 906 ton mahsul buğdayı 14 parti halinde satacak.
İhalede muhammen bedel toplamı 55 milyon 214 bin lira, geçici teminat toplamı da 2 milyon 760 bin 700 lira oldu.
İhale, açık artırma usulüyle 30 Ekim Cuma saat 10.30'da Polatlı Ticaret Borsası'nda yapılacak.
Şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde, işletmenin "https://www.tigem.gov.tr" internet sitesinde, Polatlı Ticaret Borsası ile Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünde görülebiliyor.
Kaynak: AA
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