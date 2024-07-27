TİKA, Güney Afrika'da Geri Dönüştürülebilir Materyallerden Takı Yapımı Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

TİKA, Güney Afrika'da Geri Dönüştürülebilir Materyallerden Takı Yapımı Eğitimi Verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika'nın Rustenburg şehrinde geri dönüştürülebilir materyallerden takı yapımı eğitimi verdi. Proje kapsamında 20 kişiye takı tasarım eğitimi verilirken, çevre duyarlılığı da vurgulandı. Eğitimi tamamlayan katılımcılara takı ekipman ve alet setleri temin edildi. TİKA, Güney Afrika'da kadın girişimcilik eğitimlerine de devam ediyor.

27.07.2024 10:51
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından uygulamaya koyulan 'Rustenburg Takı Eğitimi Projesi' kapsamında, yirmi kişiye geri dönüştürülebilir materyallerden takı yapımı eğitimi verildi.

TİKA, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Kuzey-Batı Bölgesi'nde (North-West Province) bulunan Rustenburg şehrinde 'Rustenburg Takı Eğitimi Projesi'ni başarıyla tamamladı.

Proje kapsamında, Güney Afrika'nın küçük ve orta büyüklükteki işletmelerinin gelişiminden sorumlu kurumu SEDA (Small Enterprise Development Agency: Küçük İşletmeleri Geliştirme Ajansı) ile iş birliği içerisinde, yirmi katılımcıya takı tasarım eğitimi verildi. Takı yapımında geri dönüştürülebilir materyaller kullanılan eğitimlerde çevre duyarlılığının önemi de vurgulandı.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara, TİKA tarafından üretim süreçlerine destek olmak amacıyla gerekli takı ekipman ve alet setleri temin edildi.

Daha önce TİKA tarafından verilen kadın girişimcilik eğitimine katılan emekli öğretmen Refiloe Diutlwileng, bu projede eğitmen olarak görev aldı. Yüksek Eğitim Bakanlığına bağlı ilgili SETA'dan (Sektör Eğitim ve Öğretim Kurumu) eğitmenlik sertifikasına sahip olan Diutlwileng, Turizm Bakanlığı'na bağlı Ulusal Sanat Konseyi tarafından da destekleniyor. Diutlwileng'in ayrıca ulusal yayın organı SABC tarafından çekilen, atık malzemeleri takıya dönüştürerek ekonomiye ve sanata yaptığı katkılarını merkeze alan bir belgeseli de bulunuyor.

Eğitimin sonunda SEDA North West merkezinde sertifika töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Refiloe Diutlweng, kısa süre içerisinde kat ettikleri mesafe ve gerçekleştirdikleri tasarım ile gurur duyduğunu ifade ederek, katkılarından ötürü TİKA'ya teşekkür etti.

SEDA North West Şube Müdürü Caritus Maselesele ise katılımcıların gelişiminden ve bu eğitim vesilesi ile oluşan istihdam olanağından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bunu mümkün kılan Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti. Maselesele, TİKA ile iş birliğinin farklı alanlarda da devam etmesini umduğunu belirtti.

TİKA Pretorya Program Koordinatörü Abdulkadir Abukan, SEDA ile sürdürülen verimli iş birliğinden memnuniyetini belirtirken, katılımcılar ile de, eğitmen Refiloe Diutlwileng örneğinde olduğu gibi, ileride ortak projeler gerçekleştirilebileceklerini söyledi.

Tüm katılımcılar yaptıkları kısa konuşmalarında bu eğitim sayesinde geleceğe daha güvenle bakabildiklerini ve çok daha küçük girdi maliyetleri ile üretim yapabilme imkanının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. Katılımcıları eğitimlerde ürettikleri takılardan bir seti de sergilenmek üzere TİKA Ofisi'ne armağan etti.

2021 yılından bu yana Güney Afrika'nın çeşitli kentlerinde kadın girişimciliği eğitim projelerini başarıyla hayata geçiren TİKA, Johannesburg'tan Bettlehem'e, Durban'dan komşu ülkelere kadar geniş bir coğrafyada 150'yi aşkın kursiyere beceri ve yeterliliklerini artıran eğitimler sunmaya devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TİKA, Güney Afrika'da Geri Dönüştürülebilir Materyallerden Takı Yapımı Eğitimi Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİKA, Güney Afrika'da Geri Dönüştürülebilir Materyallerden Takı Yapımı Eğitimi Verdi - Son Dakika
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