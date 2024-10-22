TİKA ve TÜİK'ten İstatistik İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
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Ekonomi

TİKA ve TÜİK'ten İstatistik İşbirliği Anlaşması

TİKA ve TÜİK, istatistik alanında işbirliği geliştirmek için mutabakat zaptı imzaladı.

22.10.2024 09:46
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında, istatistik alanında işbirliğinin geliştirilmesi ve teknik yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla mutabakat zaptına imza atıldı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, protokol imza törenine, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya katıldı.

Protokolle iki kurum arasında uzun yıllardır devam eden işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, istatistik kapasitelerini geliştirmek ve güçlendirmek isteyen ülkelerle teknik işbirliğinin sağlanması da amaçlar arasında yer alıyor.

Protokol kapsamında yurt içi ve dışı eğitim programları, çalışma ziyaretleri ve çalıştaylar gibi ortak etkinlikler gerçekleştirilecek.

TİKA Başkanı Kayalar, mutabakat zaptını kurumlar arasındaki işbirliğini güçlendirme açısından değerli bulduklarını ifade ederek, bu anlaşmayla iki kurumun bilgi ve tecrübesinin uluslararası alanda daha etkin ve verimli bir şekilde faydalanıcı ülkelere aktarılacağını bildirdi. Kayalar, anlaşmanın iki kurum arasında mevcut işbirliğini ve dostluğu daha da ileriye taşıyacağına inandığını vurguladı.

TÜİK Başkanı Çetinkaya da imzalanan mutabakattan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çetinkaya, istatistik alanında Türkiye'nin bilgi ve tecrübesini ulusal istatistik sistemlerini geliştirmek isteyen ülkelere aktarmak amacıyla ortak proje ve faaliyetlerin gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

Cibuti'de "İstatistikte Kurumsal ve Dijital Dönüşüm" eğitimi verilmesi planlanıyor

TİKA-TÜİK işbirliğiyle bugüne kadar Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan, Tunus ve Vietnam'ın da aralarında olduğu birçok ülkede organize edilen istatistik eğitimi ile bilgi ve tecrübe paylaşımı programları gerçekleştirildi. Ağustos 2024'te TİKA ile TÜİK işbirliğinde Özbekistan'da "Uluslararası Mal ve Hizmet Ticareti İstatistikleri ile Turizm İstatistiklerinin Geliştirilmesi" programıyla 45 kursiyere eğitim verildi. Programın devamında, 10 kişilik Özbekistan heyetinin TÜİK'te eğitime katılması kararlaştırılırken işbirliği kapsamında Cibuti'de de "İstatistikte Kurumsal ve Dijital Dönüşüm" konulu eğitim verilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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