TİM Başkanı Gülle, 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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TİM Başkanı Gülle, 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

28.02.2022 14:50
TİM Başkanı Gülle, 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 11 büyüdüğünü belirterek, "Net ihracatın büyümeye katkısı 4,9 puan oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 11 büyüdüğünü belirterek, "Net ihracatın büyümeye katkısı 4,9 puan oldu. 2021 yılı büyümemizin yüzde 44,2'si ihracat katkısıyla gerçekleşti. Türkiye'nin üretim, istihdam ve kalkınmasının itici gücü olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ihracatla büyümeye devam ettiğini bildirdi.

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 11 büyüdüğünü belirten Gülle, "Net ihracatın büyümeye katkısı 4,9 puan oldu. 2021 yılı büyümemizin yüzde 44,2'si ihracat katkısıyla gerçekleşti. Türkiye'nin üretim, istihdam ve kalkınmasının itici gücü olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada salgının etkisinin ekonomi ve ihracatta derinden hissedildiği aylarda Türk ihracatçısının 225 milyar dolar ihracat ile büyük bir başarıya imza attığını aktaran Gülle, şunları kaydetti:

"O günlerde zor zamanların geçeceğine ve hızlı bir toparlanmanın içine gireceğimize olan inancımızı dile getirmiştik. Bugün gördüğümüz rakamlar, Türk ihracatçısına olan inancımızda ne kadar haklı olduğumuzu bizlere bir kez daha gösterdi. Türkiye ekonomisini üretimiyle, hizmetleriyle, ihracatlarıyla büyüten tüm iş insanlarımıza müteşekkiriz. Türkiye ekonomisi; ihracat öncülüğünde, büyümeye ve yükselmeye devam edecek. Bize düşen edindiğimiz bu kazanımları, katma değerli ihracatla süsleyerek sürdürülebilir bir şekilde yarınlara taşımaktır. Elimize geçen fırsatları iyi değerlendireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kuruluşumuzun 100. yılına doğru giderken ihracatımızın, ekonomimizin önü aydınlıktır."

TİM Başkanı Gülle, 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

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İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gülle, 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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