TİM Başkanı Gültepe 2024 yılı dış ticaret verilerinin açıklandığı programda konuştu Açıklaması

Ekonomi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, geçen yılı rekabetçilikte yaşadıkları zorluklar, bölgedeki çatışma ve istikrarsızlıklara rağmen rekorla tamamladıklarını belirterek, "İhracatçılar olarak her zaman daha iyisini başarabileceğimizi biliyoruz. Şimdiden 2025 hedefimiz olan 280 milyar dolara kenetlenmiş durumdayız." dedi.

Gültepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2024 Yılı Dış Ticaret Verilerinin Açıklanması Programı"nda yaptığı konuşmada, geçen yılın küresel siyaset ve ekonomideki belirsizliklere rağmen, Türkiye'nin pek çok alanda başarılara imza attığı bir yıl olduğunu söyledi.

İhracatın sadece açıklanacak olan rakamlardan ibaret olmadığını belirten Gültepe, "İhracat bir milletin, üretme, kalkınma, hayal etme ve hayallerini gerçekleştirme becerilerinin toplamıdır." diye konuştu.

Gültepe, TİM ve ihracatçı birlikleri olarak 58 ülkeye 135 heyet düzenlediklerini ifade ederek, "350'ye yakın fuara katıldık. Heyetlerimizde 35 bin ikili iş görüşmesi gerçekleştirdik. Düzenlediğimiz heyetlerle dünyanın çevresini 14 kez dolaştık, firmalarımıza uzakları yakın kıldık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Küresel İnovasyon Endeksi'nde 2 basamak daha yükseldiğine işaret eden Gültepe, "Projelerimizle ihracat ailemize 29 milyon avro fon kazandırdık. Küresel ihracattaki payımızı yüzde 1,08'e çıkardık ve yeni rekorlara imza attık. 15 bini aşkın firmayı ihracat ailemize kattık. Bayrağımızı dünyanın her köşesinde dalgalandırdık. 59 ülkede ihracat rekoru kırarak, yeni ufuklara yelken açtık. 5 sektörde tarihin en yüksek ihracatını gerçekleştirerek gücümüzü gösterdik. Hizmet ihracatında hedeflerimizi aştık. Tüm bunları güçlü ve müreffeh bir Türkiye'yi var etmek için yaptık, yapıyoruz. Ülkemizin sınırları aşan gücü olarak, kalkınma hikayemizdeki rolümüzü çok iyi biliyoruz." açıklamasını yaptı.

Gültepe, geçen yılı rekabetçilikte yaşadıkları zorluklar, bölgedeki çatışma ve istikrarsızlıklara rağmen rekorla tamamladıklarını belirterek, "İhracatçılar olarak her zaman daha iyisini başarabileceğimizi biliyoruz. Şimdiden 2025 hedefimiz olan 280 milyar dolara kenetlenmiş durumdayız." dedi.

"Türkiye'nin potansiyeli ve hedefleri düşünüldüğünde, ihracatımızın her yıl çift hanelerde artması gerektiğine inanıyoruz"

İhracatın, ekonominin belkemiği olduğuna dikkati çeken Mustafa Gültepe, üretim ve ihracatı bir memleket meselesi olarak gördüklerini dile getirdi.

Gültepe, 2025 ve 2028 hedeflerine ulaşmak için, Türkiye ekonomisinin lokomotifinin daha da hızlandırılması gerektiğine işaret ederek, "Türkiye'nin potansiyeli ve hedefleri düşünüldüğünde, ihracatımızın her yıl çift hanelerde artması gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla enflasyonla hep birlikte mücadele ederken, sanayimizin korunması ve üretim kapasitemizin zarar görmemesi en büyük önceliğimiz olmalıdır. Hiçbir sektörümüzü, hiçbir ihracatçımızı ayrıştırmadan, değersiz ya da önemsiz görmeden ülkemizin üretim üssü konumunu güçlendirmeliyiz. Özellikle dünyaya adımızı duyurduğumuz sektörlerdeki avantajlarımızı kaybetmemeli, bu avantajları kalıcı hale getirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cari dengenin ihracatı daha çok artırarak iyileştirilmesi gerektiğine işaret eden Gültepe, şunları kaydetti:

"Son dönemde, ihracatçılarımız rekabetçiliklerini kaybetmeye başladı. Ülkemizde yatırım, üretim ve istihdam ortamını iyileştirerek, yurt dışına giden veya gitmeyi planlayan firmaların önüne geçmeliyiz. Bu noktada, özellikle finansman maliyetlerimizin düşürülmesi, ekonomi programında kur ve enflasyonun dengeli gitmesi, ihracatçılarımıza nefes aldıracaktır. Merkez Bankası geçen hafta faiz indirimiyle ilk adımı attı."

"2025'i gururla karşınıza çıkacağımız bir performansla tamamlamayı arzu ediyoruz"

Mustafa Gültepe, uygun finansman imkanlarının çeşitlendirilmesi için destekler beklediklerini dile getirdi.

Yeni asgari ücretle işveren desteğinin de 1000 liraya çıkarıldığını anımsatan Gültepe, KOBİ'lere sağlanacak 2 bin 500 liralık istihdam desteğinin şirket büyüklüğü gözetilmeksizin tüm emek yoğun sektörlere verilmesini istirham ettiklerini söyledi.

Gültepe, dünyada en fazla ithalat yapan ilk 10 ülkedeki paylarının yüzde 0,6 olduğunun altını çizerek, "Bu ülkelere ihracattaki payımızı diplomasi ve ticaretin imkanları ile artırmamız gerektiğine inanıyoruz. Gümrük duvarlarının yükseltilmesi ve ticaret savaşları, büyük risk oluşturmaya devam ediyor. İhracatçılarımıza yeni sahalar açmak ve bu risklerin önüne geçmek stratejik önceliğimiz olmalıdır." yorumunda bulundu.

Suriye'de 13 yıllık savaşın ardından yeni bir döneme girildiğini kaydeden Gültepe, şunları kaydetti:

"Huzur ve barış ortamının sağlandığı bir Suriye'nin yeniden inşası için, ihracatçılar olarak elimizden gelen gayreti göstermeye hazırız. Bizler ülkemizin ekonomik bağımsızlığı ve müreffeh bir geleceğe ulaşması için bu topraklarda cesaretle üretmeye ve hayal etmeye devam edeceğiz. (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben) Karşımıza çıkan engelleri, hayallerimizin önüne örülen duvarları ve imkansızlıkları aşmak için, her zaman sizin desteğinize güveniyoruz. 2025'i gururla karşınıza çıkacağımız bir performansla tamamlamayı arzu ediyoruz. Bu kapsamda atılacak her adımda, ihracatın neferleri olarak, elimizden gelen gayreti göstermeye hazırız."

"En büyük destek enflasyon ile kur arasındaki makasın daraltılması olur"

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TİM Başkanı Gültepe, dünya ekonomisinin zorlu süreçten geçtiği ve Türkiye'nin hem kuzeyinde hem de güneyinde savaşların yaşandığı bir yılı ihracat artışıyla kapatmanın büyük başarı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türk üreticisinin, Türk ihracatçısının gurur duyacağı bir yıl oldu. Bu sene en büyük problemimiz aslında farklı farklı sektörlerde özellikle rekabetçilikle ilgili problem yaşadık. Bunda enflasyonla kur arasındaki makasın çok büyük olması etkili oldu. Eğer (enflasyon ile kur arasındaki makas) biraz daha daraltılmış bir oranla devam etmiş olsaydı ben inanıyordum ki ihracatta en az 270 milyar doları yakalama şansımız, potansiyelimiz olurdu. Kur ile enflasyon arasındaki bağlantının artık yavaş yavaş yakınlaşması lazım. En büyük destek bu şekilde sağlanır."

Gültepe, ilgili soru üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçılara verilecek desteklerden bahsederek, ihracatta hedef ülke stratejisi kapsamında verilecek destekleri paylaştı.

Bir gazetecinin İsrail ile ticaretin yeniden ne zaman başlayacağı sorusu üzerine Gültepe, şu cevabı verdi:

"Tarihi tam hatırlamıyorum ama 2024 yılında Türkiye olarak İsrail'e ihracat ve üretim yapmak zaten yasaklandı. Bu anlamda yasağın ne kadar devam edeceği sorusu bence, 'İsrail'in katliamı sona erdikten sonra, barış ortamı yakalandıktan sonra, İsrail ile ilişkiler normalleştikten sonra ihracat tekrar açılır mı?' şeklinde olması gerektiğini düşünüyorum. İsrail'e şu anda hiçbir Türk ihracatçısı bir tane mamul göndermiyor. Zaman zaman farklı farklı spekülasyonlar var. Orada şu anda Filistin'e yani Filistin'deki kardeşlerimize ihracat yapılıyor. Bizzat denetlenerek, kontrol edilerek o bölgeye sevk ediliyor ama İsrail'e herhangi bir firmamız ihracat yapmıyor."

Gültepe, Merkez Bankasının 2025'te 8 kez toplanacağının hatırlatılması üzerine, "Her toplantıda inşallah faiz indirimi gelir. Kredide her yapılacak iyileşme üreticiler ve ihracatçılar için çok büyük destek olacaktır." şeklinde konuştu.