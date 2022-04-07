TİM Erzurum ihracat verilerini açıkladı - Son Dakika
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TİM Erzurum ihracat verilerini açıkladı

07.04.2022 12:01
TİM Erzurum ihracat verilerini açıkladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Mart ayı ihracat verilerini açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Mart ayı ihracat verilerini açıkladı. Erzurum'da bu yılın Mart ayında 1 milyon 406 bin dolar; yılın Ocak-Mart ayları bağlamında ise 4 milyon 920 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. İlden Mart ayında yapılan ihracat Şubat ayına göre yüzde 25,05 oranında düşüş kaydetti.

Mart Ayı Verileri ve Erzurum

TİM verilerinde; Mart 2021 döneminde Erzurum'dan 1 milyon 406 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 4 milyon 431 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 16 milyon 742 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 125 milyon 82 milyon değerinde ihracat kaydedildiği bildirildi.

Ocak - Mart Dönemi ve Erzurum

Bu yılın Ocak - Mart aylarını kapsayan 3 aylık bölümünde Erzurum'dan 4 milyon 920 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 12 milyon 568 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 47 milyon 363 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 284 milyon 420 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı.

Erzurum'un Mart Ayı Payı

DOSİAD tarafından TİM verileri üzerinden yapılan değerlendirmede, yılın Mart döneminde Erzurum'dan gerçekleştirilen ihracat değeri payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 31,73, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 8,39, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 1,1 olarak hesaplandı.

Erzurum'un 3 Aylık Payı

DOSİAD analizleri bazında, bu yılın Ocak - Mart aylarını içeren üç aylık kesitte Erzurum'dan yapılan ihracat değeri, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 39,14, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 10,38, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 1,72'lik pay oluşturdu.

Bölge İlleri İhracat Rakamları

TİM verilerine göre Ocak - Mart döneminde Erzurum ihracat değeri bakışımdan bölge illeri içinde 8'invi sıraya geriledi. Dönemde Malatya'dan 110.6 milyon, Elazığ'dan 98.9 milyon, Iğdır'dan 21.7 milyon, Hakkari'den 13.3 milyon, Ağrı'dan 11.3 milyon, Erzincan'dan 7.6 milyon, Van'dan 7.5 milyon, Erzurum'dan 4.9 milyon, Bitlis'ten 3.5 milyon, Bingöl'den 2.6 milyon, Ardahan'dan 1.1 milyon, Kars'tan 504.5 bin, Muş'tan 270.9 bin, Tunceli'den 123.6 bin dolarlık ihracat yapıldı. - ERZURUM

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İhracat, Erzurum, Ocak, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TİM Erzurum ihracat verilerini açıkladı - Son Dakika


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